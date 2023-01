Cristiano Ronaldo debutoi sot në futbollin e Arabisë Saudite. Yjet e këtij kampionati humbën 4-5 me PSG-në në një miqësore, me CR7 që u përball me Messin dhe shënoi dopietë. Veç golave, Ronaldo shkëlqeu edhe me driblime.









Në pjesën e parë portugezi turpëroi Carlos Soler, teksa me një veprim kaloi dy kundërshtarë para syve të Messit.