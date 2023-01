Vuçiç: Serbia nuk është më entuziaste për anëtarësimin në BE

Presidenti serb Aleksandar Vuçiç tha se vendi i tij “nuk ishte më entuziast” për anëtarësimin në Bashkimin Evropian dhe sulmoi kritikët e Vladimir Putinit.









Duke folur në një ngjarje të panelit POLITICO në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër, Vuçiç tha: “Ne nuk jemi aq entuziastë sa kemi qenë, në një mënyrë që Bashkimi Evropian nuk është aq entuziast për ne sa mendonim se ishte”.

Ai shtoi se ishte “pesimist” për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian së shpejti. Serbia fillimisht u identifikua si një vend kandidat potencial për në BE në 2003 dhe Beogradi bëri një aplikim zyrtar për anëtarësim në 2009. Por bisedimet e pranimit janë zvarritur, me afërsinë e Serbisë me Rusinë një pikë pengese gjithnjë e më e rëndësishme. BE e ka bërë të qartë se anëtarët e mundshëm duhet të ndjekin linjën e saj në politikën e jashtme dhe sanksionet. Ndërsa Beogradi ka thënë se mbështet Ukrainën, ai ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj Moskës, aleatit të saj të gjatë.

I sfiduar për afërsinë e vendit të tij me Putinin, Vuçiç kritikoi artikujt që e quanin atë “kukulla e Putinit” duke akuzuar mediat për “gënjeshtra brutale”.

Vuçiç tha se ishte dakord që territoret e okupuara nga Rusia të Krimesë dhe Donbasit janë pjesë e Ukrainës, duke shtuar se Serbia është “më besnike ndaj integritetit territorial të vendeve anëtare të OKB-së se shumë të tjera”.

Megjithatë, presidenti shmangu një pyetje nëse ai mendonte se Putini ishte një kriminel lufte dhe në vend të kësaj goditi të pranishmit në Davos që e quajtën udhëheqësin rus “një të çmendur”. Ai nuk është, tha Vuçiç.

Pavarësisht gjakftohtësisë së tij për anëtarësimin në BE, Vuçiç tha se Komuniteti Politik Evropian (EPC), një forum ndërqeveritar i krijuar në vitin 2022 pas pushtimit rus të Ukrainës, është “i rëndësishëm”, duke e quajtur atë “një ide e mirë e Macron”.