Yuri Kim: Shqipëria është në rrugën e duhur që të udhëtojë në SHBA pa viza

Ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim ka deklaruar se Shqipëria është në rrugën e duhur që të hyjë në SHBA pa viza. E ftuar në ‘Real Story’, ajo tha se një gjë e tillë mund të ndodhë shumë shpejt.









“Varet nga çfarë ndodh në Shqipëri. Por mund të them këtë. Kur japim, kur vendosim të japim viza dhjetë-vjeçare, kuptimi është që jemi optimistë për dhjetë vitet e ardhshme. Nuk bëj dot parashikim se kur saktësisht do të mund të udhëtojmë pa viza fare, por mund të them se jemi në drejtimin e duhur. Një nga këta tregues është tregtia, biznesi midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë”, tha Kim.