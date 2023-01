Amerika në rënie? Bota Mendon Përsëri

Për amerikanët jashtë vendit, sinjalet janë të pagabueshme – dhe disonante.









Bota është vulgare ndaj Amerikës dhe fuqisë amerikane.

E lexuat drejt. Kjo është e njëjta botë që shikon me gëzim ose tmerr politikën karnavaliste, herë pas here të dhunshme në Capitol Hill. I njëjti që mezi një vit më parë hodhi poshtë si një Amerikë të mundur në Afganistan dhe përshëndeti ngritjen e një epoke të re autoritare të udhëhequr nga Kina, me ndihmën e Rusisë së sigurt të Vladimir Putinit.

Tani disa paralajmërime. Nga bota, ne po i referohemi mastodonëve me suita C dhe politikë, dhe të tjerëve të tyre të ndryshëm, të cilët shpenzojnë 1000 dollarë në natë në një krevat të vogël në një hotel të zymtë me dy yje për t’u rrotulluar nëpër rrugët e akullta të këtij qyteti alpin për një javë i Forumit Ekonomik Botëror: i ashtuquajturi Burri (dhe Gruaja) nga Davos. Me ‘bullish’, ne nuk nënkuptojmë të dashuruar pa kushte me Amerikën – kur ka qenë ndonjëherë kështu? – por duke njohur, nganjëherë me mëri, pikat e forta dhe tërheqëse të saj të thella. Dhe duke e bërë këtë në mënyra që ishin të paimagjinueshme kohët e fundit dhe të bezdisshme për këdo të rafinuar në ciklin e përditshëm të lajmeve amerikane.

Për të qenë të qartë, ne nuk jemi në “momentin unipolar” të fillimit të viteve 1990 ose në epokën e hiperpushtetit – hiperfuqi, siç i quajti SHBA-të një ish-ministër i jashtëm francez në fund të shekullit, në atë që nuk synohej si kompliment. As ky moment nuk i ngjan Pax Americana-s së neokonservatorëve të viteve të George W. Bush.

Ekziston, përveç kësaj, një paralajmërim gjigant, i shprehur me zë të lartë nga evropianët: kjo epokë e re e udhëhequr nga Amerika mund të ndryshojë në një aspekt thelbësor dhe të rrezikshëm për ta nga epokat e kaluara në pikëpamjen e saj të vakët të globalizimit dhe rendit botëror liberal, dhe kjo i bën ata shumë i shqetësuar.

Por së pari, dëgjoni gjërat pozitive që ‘Davos Man’ sheh në Amerikë sot – duke filluar me fuqinë e saj të fortë të vendosur së fundmi.

Presidenti Joe Biden ndoshta nuk do të ndalet në ironinë e mirënjohjes për udhëheqjen amerikane në Ukrainë. Vetëm disa muaj përpara se Vladimir Putin të urdhëronte trupat e tij të merrnin Kievin, Biden urdhëroi që trupat e tij të largoheshin nga Kabuli, duke ua dorëzuar një luftë 20-vjeçare talebanëve dhe duke zemëruar aleatët e tij. Menjëherë pas kësaj, një diplomat evropian në Uashington mund të fshinte në mënyrë të paharrueshme ekipin mendjemprehtë dhe të papërvojë të politikës së jashtme të Bidenit në këtë mënyrë: “Ata kurrë nuk kanë bërë seks, por kanë lexuar të gjithë librat për të”. Perceptimi i një superfuqie në rënie dukej se konfirmonte besimin e Putinit se SHBA-ve i mungonin stomaku apo muskujt për t’i bërë pengesë në Ukrainë.

Nga shumë dritë, fituesi i vetëm i luftës ruse ndaj Ukrainës deri më tani është SHBA-ja, duke llogaritur gati gjysmën e aftësisë ushtarake të botës, SHBA-ja u ka kujtuar miqve dhe kundërshtarëve epërsinë e saj. Iraku dhe Afganistani – ky është një kujtim i keq, por i zbehur. Të armatosur dhe të ndihmuar nga Uashingtoni, ukrainasit jo vetëm që i kanë rezistuar sulmit, por kanë shkatërruar një pjesë të madhe të ushtrisë ruse. Uashingtoni gjithashtu merr pikë për diplomacinë e tij. Edhe francezët, zakonisht të etur për të rrëzuar SHBA-në, tingëllojnë kompliment.

“SHBA-ja ka marrë drejtimin në mënyrë bindëse dhe mjaft të shkathët në Ukrainë”, më tha François Heisbourg, vëzhguesi veteran dhe shpesh kritik francez i politikës së jashtme amerikane në veprim. Duke iu referuar të njëjtëve këshilltarë që u shkarkuan si të paaftë në Afganistan, ai tha: “Shumica e tyre janë të rritur. Ata janë të trajnuar. Kjo [lloj reagimi i SHBA-së] nuk ka ndodhur në më shumë se 20 vjet”, që nga ndërhyrja e administratës së Klintonit në Ballkan. “Ne jemi kthyer në një botë që njerëzit e moshës sime e njohin,” shtoi Heisbourg, i cili është në fillim të të 70-ave.

Një tjetër burim i fuqisë amerikane? Dobësia kineze. Ndërsa ushtria e Putinit u copëtua në fushën e betejës, Xi Jinping keqmenaxhoi reagimin ndaj Covid dhe forcoi sundimin e një njeriu në kongresin e partisë së tij në mënyra që frikësuan fqinjët dhe investitorët. Shtoni një popullsi në plakje dhe ngadalësim të rritjes, dhe – të paktën nga konsensusi i ri i Davos-it – ne kemi kaluar “Kina kulmore” dhe po shkojmë në drejtimin tjetër. Kjo nuk do të thotë se Kina nuk do të jetë një rrezik; dobësitë e tij mund ta bëjnë Xi më pak të parashikueshëm dhe më të rrezikshëm. Por ideja dikur mbizotëronte këtu se Kina së shpejti do të pasonte SHBA-në si fuqia lider në botë, tingëllon qesharake për veshët e Davosit – po aq sa pretendimet për supremacinë japoneze në vitet 1980, disa vite pasi u bënë.

Ngurtësia ndaj Kinës dhe perspektivës së Evropës shton tërheqjen e Amerikës, në veçanti, për elitat e biznesit. Këtu është një ndjenjë tipike: “SHBA, pothuajse në çdo sektor, është tregu më tërheqës, jo vetëm për sa i përket madhësisë por inovacionit,” Vas Narasimhan, i cili drejton prodhuesin zviceran të barnave Novartis, kompania e katërt më e madhe farmaceutike në botë me një prania e madhe në Massachusetts, më tha. Ndërsa bota shqetësohet për recesionin e mundshëm, një pjesë tjetër e konsensusit të ri është se SHBA-të do ta përballonin atë më së miri.

Kjo pikëpamje optimiste për SHBA-në nuk synon të ngrohë zjarret patriotike apo partizane. Për një gjë, Konsensusi i Davosit shpesh është i gabuar; jo shumë kohë më parë, kjo turmë ishte e gjatë në kripto dhe e shkurtër në SHBA.

Gjithashtu ia vlen të dëgjosh ankthet. Ato janë po aq zbuluese sa edhe bullizmi – për Amerikën dhe gjendjen e botës.

Në vazhdën e epokës së Trump, të gjithë ndihen të lirë të dyshojnë në stabilitetin e sistemit amerikan, edhe nëse afatet e ndërmjetme dërguan një mesazh qetësues për kthimin në normalitet. Shumica e kompanive dhe lojtarëve globalë e dinë paralizën e politikave dhe polarizimin politik. E megjithatë: Sa herë që një ekzekutiv do të ankohet se anëtarët e Kongresit kujdesen më shumë për prenotimet e Fox/MSNBC sesa për t’u përballur me legjislacionin kompleks, në të njëjtën frymë, ata do të përmendin një rend kushtetues që daton 250 vjet më parë dhe traditat e sundimit të ligjit. për të gjetur në shumë vende të tjera. Derisa të vërtetohet e kundërta, ndoshta nga dora e saj, demokracia në Amerikë është një nga bastet më të sigurta në botë, thonë ata.

Ankthi i ri: Amerika është kthyer në skenën botërore, por çfarë lloj Amerika?

Për sa i përket multilateralizmit, përmes NATO-s ose OKB-së, dhe për sigurinë në Evropë, administrata e Biden-it i referohet një shekulli tjetër – jo në epokën e Obamës, e cila filloi distancimin nga aleatët tradicionalë (të cilët u tërhoqën mbi “strumbullarin drejt Azisë” dhe ” vija e kuqe” në Siri që nuk ishte) që Trump vazhdoi. Por qasja e saj ndaj tregtisë, ndaj një politike industriale që i jep përparësi “rishohjes” dhe “blerjes amerikane”, për shumë sy të Davos-it, i ngjan Trumpit më shumë se çdo president tjetër të kohëve të fundit.

Kjo vazhdimësi është ajo që i bën evropianët të tingëllojnë konfliktualë për Aktin e Reduktimit të Inflacionit të SHBA-së, i cili do të shtyjë miliarda subvencione për industrinë amerikane, dhe një Akt CHIPS që kërkon të riatdhesojë prodhimin e gjysmëpërçuesve, shkaktoi shqetësim në Evropë. Ashtu si indiferenca e administratës së Bidenit ndaj Organizatës Botërore të Tregtisë. Joe Manchin, autori kryesor i legjislacionit të IRA-s, e ndjeu vetë reagimin në Davos, siç raportuan të enjten kolegët e mi Alex Ward dhe Suzanne Lynch.

“Shpresa për administratën e Bidenit ishte se ajo do të ishte më pak e brendshme sesa e jashtme,” tha Cecilia Malmstrom, një politikane suedeze që drejtoi politikën tregtare të BE-së në dekadën e fundit, në një mbledhje të vogël dreke në Davos. Një lider evropian, i cili po fliste në sfond në një tjetër takim privat, e shprehu më troç: “SHBA-ja minon globalizimin, shtyllën tjetër të lidershipit të SHBA-së. Ky mund të jetë gabimi më i madh strategjik në marrëdhëniet globale për një kohë të gjatë.” Për ta, kjo qasje është një qortim i angazhimit të Amerikës ndaj një rendi global të ndërtuar mbi tregtinë e hapur dhe vlerat demokratike – atë që njihej në një moment si Konsensusi i Uashingtonit, i cili, në krahasim me çdo të shkurtër të arritur në Davos, u mbajt për dekada.

Nëse Amerika do të jetë përsëri e fortë dhe më e gatshme për të shkuar e vetme, “kjo është një gjë e madhe!” tha Heisbourg i Francës. “Kjo është shumë ndryshe nga Amerika e së kaluarës. Duket se ky do të jetë një shekull çrregullimi dhe kjo është shumë e frikshme.”