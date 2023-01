Destinacionet më të bukura të udhëtimit në dimër

Nuk jeni në humor për motin gri dhe depresionin dimëror? Këtu keni një përzgjedhje të vendeve ku pushimet mund të jenë veçanërisht të bukura në muajt e dimrit.

Gjatë dimrit, shumë turistë shijojnë rrezet e diellit në plazhet e ëndrrave në vendpushimet gjithëpërfshirëse në “DomRep”, siç njihet nga gjermanët.

Në fakt, Republika Domenikane ka terrene të ndryshme, duke përfshirë male dhe duna rëre. Për atmosferën e qytetit, drejtohuni në Zonën Koloniale në kryeqytetin Santo Domingo, ku ka shumë ndërtesa historike, si dhe jetë të mrekullueshme të natës. Këtu nuk do të gjeni borë!

Kuba

Dielli, deti dhe makinat klasike, ishulli në Karaibe i Kubës është një destinacion ëndrrash për ata që kërkojnë t’i shpëtojnë depresionit të dimrit. Kryeqyteti, Havana, me qytetin e tij të vjetër dhe kështjellën Castillo de Los Tres Reyes del Morro, ofron shumë mundësi tërheqëse për imazhe fotografike. Për më tepër, ditët e dimrit janë të gjata, me gati 11 orë ditë.

Afrika e Jugut

Kepi i Shpresës së Mirë në Parkun Kombëtar Table Mountain pranë Cape Town është vendi ideal për të filluar një aventurë duke ikur nga dimri në hemisferën veriore. Afrika e Jugut ka shumë për të eksploruar, duke përfshirë parqet kombëtare, një rajon të jashtëzakonshëm verërash, mundësi safari dhe metropole me gjallëri si Cape Town.

Portugalia

“Ishulli i luleve”, Madeira në Portugali, me klimën e tij kryesisht të butë dhe një temperaturë mesatare dimërore prej 19 gradë Celsius, shpejt ju bën të harroni motin e ftohtë dhe gri të dimrit në shtëpi. Vijat e pjerrëta bregdetare, shtigjet e ecjes dhe bimësia e dendur kënaqin vizitorët edhe në dimër.

Emiratet e Bashkuara Arabe

Ata që duan të lahen në diell në një plazh me rërë përballë qiejgërvishtëseve mbresëlënës në dimër, do të gjejnë kushte ideale në Dubai, i cili ka një temperaturë konstante prej më shumë se 30 gradë Celsius. Një argëtim dimëror edhe më i nxehtë është një udhëtim në shkretëtirën e afërt Rub al Khali, shkretëtira më e madhe me rërë në botë.

Austria

Austria mbetet një destinacion popullor dimëror për udhëtarët që kërkojnë kushte optimale të borës. Në Hohe Salve në Tirol, kërkuesit e emocioneve mund të shijojnë edhe pamje madhështore mbi malet ndërsa shëtisin me paraglaj. Në total, Austria ka gjithashtu 7,280 kilometra shpate për skiatorët dhe snowboarders për t’u shijuar, kështu që ka shumë për të eksploruar në muajt e dimrit.

Norvegjia

Pamje mahnitëse të maleve të mbuluara me borë dhe peizazheve mahnitëse të fiordeve mund të gjenden gjithashtu në arqipelagun norvegjez Lofoten. Meqenëse kjo zonë është në veri të Rrethit Arktik, ka pak ose aspak dritë dite në muajt e dimrit. Por është vendi i përsosur për të parë aurora borealis, dritat veriore ose për të marrë avull në një sauna nën dritën e hënës.

Islanda

Një vend tjetër i mrekullueshëm për të parë ngjyrat e vallëzimit të dritave veriore është Islanda dhe dimri është koha më e mirë për ta bërë këtë. Ishulli në Atlantikun e Veriut, pak poshtë Rrethit Arktik, pretendon se vizitorët mund të mrekullohen me fenomenet mistike qiellore nga shtatori në prill.

Maldivet

Nëse peizazhet e akullta të dimrit nuk janë të preferuarat tuaja, Maldivet janë vendi i duhur për ju. Ky arqipelag i largët me rreth 1200 ishuj është i njohur për shumë palma, plazhe të gjata me rërë dhe akomodime luksoze të nivelit të lartë. Është gjithashtu i famshëm për zhytje të klasit botëror, ilaçi i përsosur për depresionin e dimrit.

Tajlandë

Plazhi i Gjirit Maya në ishullin Tajlandez Ko Phi Phi Leh, i bërë i famshëm nga filmi i vitit 2000 “The Beach”, u mbyll për katër vjet për shkak të turizmit të tepërt. Në janar 2022, ai u hap përsëri për turistët, por u mbyll për një kohë të shkurtër gjatë sezonit më pak të frekuentuar. Është një nga shumë plazhet e mrekullueshme në Tajlandë, një vend që vizitohet më së miri midis nëntorit dhe prillit, kur temperaturat janë të ulëta në hemisferën veriore.

Burimi: DW