Erdogan shton sfida të reja ndaj Greqisë: Mitsotakis, nëse bën gjënë e gabuar, do të vijnë turqit e ‘çmendur’

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan hyri në një delir tjetër provokues, duke lëshuar kërcënime ndaj Greqisë, duke iu drejtuar edhe kryeministrit, Kyriakos Mitsotakis.









Pesidenti turk, duke folur në hapjen e një institucioni arsimor, i bëri një referencë të veçantë kryeministrit duke i thënë: “Shiko Mitsotakis, ti po flet aty-këtu. Mbani parasysh se turqit e çmendur do të vijnë nëse përpiqeni të bëni ndonjë gabim”.

Në të njëjtën kohë, ai foli sërish për raketën Tayfun, duke lëshuar kërcënime të reja ndaj Greqisë. “Në Greqi thonë ‘Turqia ndërtoi një raketë që e quajnë Tayfun. Çfarë do të ndodhë nëse ai godet Athinën me të?’ Ne nuk kemi problem, duhet të tregoheni të zgjuar”.

Ai nuk mungoi t’i referohet sërish kërkesës absurde për çmilitarizimin e ishujve, duke theksuar se “përderisa i armatosni (s.s. do të thotë Greqinë) do të qëndrojmë me duar të mbledhura?”.

Referenca e veçantë për kryeministrin vjen pak orë pas intervistës së Kyriakos Mitsotakis me gazetarin e njohur të CNN, Fareed Zakaria, në Forumin Ekonomik të Davosit. Duke komentuar zhvillimet greko-turke, Kyriakos Mitsotakis parashikoi se “ne nuk do të hyjmë në luftë me Turqinë, por në tre vitet e fundit kemi përjetuar shumë tensione dhe jo vetëm për Kastellorizon”. “Ne duhet të jemi në gjendje të ulemi me Turqinë si të rritur të arsyeshëm dhe të diskutojmë çështjen e shelfit kontinental dhe zonave detare në Egje. E bëmë me sukses me Italinë dhe Egjiptin, me Shqipërinë do ta çojmë çështjen në Hagë dhe ajo do të vendosë”, nënvizoi ai.

I tërbuar për kopertinën e The Economist

Më herët, Tajip Erdogan nuk e fshehu acarimin e tij me revistën The Economist, e cila në botimin e fundit e cilëson atë si një “ngacmues” që “po e çon Turqinë drejt diktaturës”, ndërsa në të njëjtën kohë gjeti mundësinë të sulmojë sërish Greqinë për p ishujt. Pas namazit të xhumasë, presidenti turk tha për Economist: “A mund ta përcaktojë revista britanike fatin e Turqisë? Kombi im është ai që e përcakton atë. Ajo që thotë kombi im do të përcaktojë se çfarë do të ndodhë në Turqi”. Duke komentuar pajisjet e Greqisë, Erdogan tha: “Me pajisjet të ishujve, po ndërmarrin hapa të kundërt në lidhje me Traktatin e Lozanës dhe marrëveshje të tjera. Ajo që deklaron Mitsotakis nuk mjafton për të përcaktuar fatin e rajonit. Ne po bëjmë atë që duhet dhe do të themi atë që duhet në takimet ndërkombëtare, grekët le të kujdesen për veten e tyre”.

Acarim në Ankara për “Bullying Erdogan që çon në diktaturë” nga Economist

Ndërkohë, duket se ka zemërim të madh në Turqi pas artikullit të The Economist për Rexhep Tajip Erdogan, në të cilin ai përshkruhet si një “ngacmues” që “e çon Turqinë në diktaturë”.

Kjo rezulton nga fakti se përfaqësuesi i shtypit i presidencës turke, Fahrettin Altun iu deshën gjithsej shtatë postime në Twitter për t’iu përgjigjur asaj që u raportua në artikullin e botuar disa orë pas takimit jopërfundimtar Çavuşoğlu-Blinknen në Uashington të mërkurën mbrëma (18/1) .

Përfaqësuesi i shtypit i presidencës turke, në fakt përdor karakterizime të rënda për Economist, duke folur për një “portretizimi intelektualisht dembel, i mërzitshëm dhe qëllimisht injorant i Turqisë”.

“Duket se ata ndihen të detyruar të shpallin fundin e demokracisë turke përmes klisheve, dezinformatave dhe propagandës flagrante”, shton Altun.

Ai pretendon se artikulli është shkruar për të rritur shitjet e The Economist duke theksuar me një ton ironik “i përgëzojmë për ‘teknikat e tyre të zgjuara të marketingut'”. “Megjithatë, ne duhet t’i kujtojmë lexuesit se ky është rezultat i gazetarisë sensacionale të bazuar në propagandë të lirë dhe dezinformata.

Altun gjithashtu i referohet grushtit të dështuar të 2016 për të argumentuar se “turqit kanë demonstruar përkushtimin e tyre ndaj demokracisë, barazisë dhe lirisë”.

Zëdhënësi i presidencës turke akuzon The Economist-in për “urrejtje ndaj presidentit tonë të zgjedhur në mënyrë demokratike, i cili ka fituar çdo zgjedhje ku ka marrë pjesë”.

“Nëse nuk jeni të interesuar të hetoni se si dhe pse populli turk i beson Erdoganit, pse dikush duhet t’ju marrë seriozisht?” Altun u habit dhe konkludoi se “vendi ynë po shkon drejt një procesi tjetër zgjedhor dhe po zhvillohet një dialog “live” se si të adresohen sfidat”. Ka politika vërtet demokratike dhe opozita prej muajsh po përpiqet të gjejë strategjinë e saj”.