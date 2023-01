Intervista/ Deputetja e PD-së: E djathta, në një moment krize

PD po kalon në një moment krize. Kështu u shpreh nga studion e Panorama TV deputetja Zheni Gjergji, e cila tha se demokratët nuk duhet të drejtohen nga një lider i inkriminuar.









“Shqipëria është në një moment që ka nevojë për një forcë të re politike te djathtë. E djathta është në një moment krizë identiteti dhe unë mendoj se e shkuara duhet të ndahet nga e ardhmja. Kemi nevojë për lider të ri, për një forcë të re politike të djathtë, por edhe për persona të painkriminuar në politikë dhe të palakueshëm. Kjo ka qenë mangësia e të djathtës shqiptare që gjatë këtyre viteve nuk ka lejuar të rritën lider brenda gjirit të saj. Kjo do të kërkojë kohë, nuk është aq e lehtë. Unë besoj se ka kapacitete të cilat me hapësirat e tyre do kenë mundësi të bëhen lider të grupit”, tha Gjergji.

Edhe pse deputete e zgjedhur në kohën kur Lulzim Basha ishte kryetar i Partisë, Gjergji thotë se Basha nuk duhet të kthehet më në drejtimin e PD.

“Zoti Basha nuk ka asnjë ndikim momental tek deputetët e këtij grupimi”, tha deputetja e PD, duke theksuar se “qëllimi është bashkimi i demokratëve për ta çuar PD në fitore”.