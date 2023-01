Krimi i shqiptares në Greqi! “Është e çmendur, duhet të ishte brenda dhe jo jashtë” thotë një kolege e 47-vjeçares

Për 47-vjeçaren shqiptare që akuzohet për vdekjen e një kontabilisti 50-vjeçar në Greqi, flet kolegia e saj, e cila e cilëson si një person manipulues, e cila sipas dëshmisë shantazhonte viktimat e saj për të nxjerrë para prej tyre.









“Ajo është e çmendur, duhet të ishte brenda dhe jo jashtë. Manipuluese, bindëse. Bëhej fjalë për gjetjen e të moshuarve, për të qenë me ta dhe më pas për t’i shantazhuar dhe për të marrë para. Ajo kërkonte para para meje. Ajo kërkonte para”, tha ajo për Mega dhe emisionin Live News.

Ajo ka përmendur edhe një rast ku 47-vjeçarja i ka kërkuar viktimës që t’i japë 50 mijë euro, duke e kërcënuar me vetëvrasje. “Ka të bëjë me njerëzit e natës, domethënë ajo rrinte. Ajo në përgjithësi mbante shoqëri me njerëz misterioz. Më kujtohet një rast, nuk e harroj. Ajo nuk ishte as shumë e madhe dhe as shumë e vogël. Ajo jetonte me nënën e saj dhe ajo i ishte afruar, e kishte parë që kishte para dhe i kërkoi t’i jepte 50 mijë euro, në të kundërt ajo i tha “do të vras ​​veten”. Më tha “do t’ia dalë, është nëna e tij nga pas, por do ta rregulloj edhe atë”. Ai ishte në telefon atje (në punë) dhe bërtiste dhe goditej. U prish, u mallkua…”.

Një 50-vjeçar është gjetur i varur në një apartament në Moschato. Në përshkrimin e 47-vjeçares të arrestuar, gjithçka ka ndodhur gjatë takimit të saj me 50-vjeçarin në banesën e tij në Moschato.

Gruaja dyshohet se ka pohuar në polici se 50-vjeçari, i cili sipas saj ishte sigurues dhe kontabilist, i ka “ngrënë” paratë. Në takimin fatal, burri, sipas asaj që dyshohet se i ka thënë policisë 47-vjeçarja, ka qenë i dëshpëruar pasi nuk ka mundur t’i japë paratë.

Në takim, sipas 47-vjeçares, ka ndodhur një përleshje gjatë së cilës, siç pretendon ajo, ka marrë një kordon dhe ka tentuar të mbysë 50-vjeçarin, ku ai ka reaguar dhe ka kërcënuar se do të vrasë veten.

Sipas dëshmisë së 47-vjeçares, pasi ka tentuar ta mbysë, 50-vjeçari i ka thënë “Nuk duroj dot më, do vras ​​veten”. Më pas ajo tha se iu përgjigj “vetëvrasëse” me burrin duke u ngjitur në karrige, duke i vendosur rripin që kishte varur nga varja në qafë dhe gruaja duke e larguar karrigen nga ai, duke rezultuar në varjen e burrit.

Ajo raportohet gjithashtu të ketë thënë në dëshminë e saj se kur e pa burrin të varur nuk dinte çfarë të bënte derisa u shfaq policia.

47-vjeçarja, pas rrëfimit të saj, i është caktuar masa e paraburgimit.