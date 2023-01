Lisa Marie Presley, Scientologjia, tregtari i parave dhe ‘shërimi i bindjes’

Lisa Marie Presley, vajza e “King Elvis”, ishte ajo që gjeti trupin e të atit në moshën vetëm 9-vjeçare dhe kjo ishte trauma më e madhe e jetës së saj. Ajo kaloi 35 vitet e ardhshme duke u përpjekur të “shëronte” veten përmes Scientology, sipas ish-këshilltares së saj personale, Karen De La Carriere. Lisa Marie vdiq në moshën 54-vjeçare nga arresti kardiak pak ditë më parë, pas një dekade përdorimi dhe abuzimi me drogën. I detyruar në Scientology që në moshë të re Karen De La Carriere, e cila njihej si “Mbretëresha e Scientologjisë”, ishte një anëtare e rangut të lartë të kësaj kishe për 35 vjet.









Sipas fjalëve të saj, Priscilla Presley përdori Kishën e Scientologjisë për të ndihmuar në kontrollin e problemeve të sjelljes së vajzës së saj. Por rezultati ishte se që në moshën 11 vjeçare kur Lisa Marie Presley u detyrua nga nëna e saj të bashkohej me Scientology, mes tyre u krijua një marrëdhënie krejtësisht armiqësore, një luftë midis të dyve deri në vdekje, e cila zgjati deri në fund të jetës së Lisa Marie.

De la Carriere, e cila ishte e martuar me presidentin e Scientology Heber Yants nga viti 1978 deri në 1989, u largua nga kisha në vitin 2010. Ajo ishte bërë këshilltare personale e Lisa Marie, e cila ishte vendosur në “terapi bindjeje” si studente, diçka që, si ajo pohon sot, nëse Elvisi do të ishte gjallë, nuk do ta kishte lejuar kurrë të ndodhte.

Nëna e Lisa Marie hesht për këto zbulime. Përkundrazi, Scientology, për përfaqësuesin e saj, duke mos komentuar zbulimet e ish “Mbretëreshës së Scientologjisë”, thekson se udhëheqja e kishës shpreh keqardhje për vdekjen e Lisa Marie dhe thekson se: “Marrëdhënia e kishës me Liza Marie ishte një marrëdhënie ngrohtësi dhe kujdesi. Sigurisht që Scientology përfundimisht mori shuma të paimagjinueshme parash nga Priscilla në fillim, por kryesisht pas Lisa Marie.

I dashuri i Priscilës, John Travolta, ishte ai që i tregoi asaj rrugën për t’u bashkuar me Lisa Marie në Scientology.

Në atë kohë, sipas La Carriere, Priscilla Presley ishte në gjendje të keqe, pasi sapo kishte përjetuar një humbje të madhe. Ajo ishte në një gjendje të keqe shpirtërore dhe, në momentin e dobët të humbjes së madhe, Travolta e bindi që ta linte Lisa Marien e vogël të hynte: “Priscilla dominoi Lisa Marie që nga ajo kohë. Deri atëherë vajza e vogël po rritej si një princeshë e vogël. Ajo ishte e bija e Mbretit të Rock ‘n’ Roll-it, jetonte në pasuri, ishte dobësia e babait të saj. Por ajo kishte fatin e keq që ajo dhe nëna e saj ishin rivale. Çfarëdo që donte nëna e saj, Lisa donte të kundërtën. Nëna e saj e detyroi të bashkohej me kishën. Lisa Marie ishte një vajzë, e cila është një Scientologe e gjeneratës së dytë, e cila nuk zgjodhi të shkonte në Scientology, por u tërhoq nga ajo sepse nëna e saj ishte në të. Ai nuk donte të indoktrinohej apo të merrte mësime”.

Nga trauma e humbjes së babait deri te trauma e përjetshme e një nëne armiqësore

De La Carriere vazhdon me rrëfimin e jetës së torturuar të Lisa Marie: “Është vërtet tragjike që Lisa si nëntë vjeçare zbuloi trupin e të atit. Ajo ishte princesha e babait të saj, ai me të vërtetë e donte atë. Kjo ishte një traumë e madhe për të. Si fëmijë, Lisa shkoi në ekstreme, madje mori drogë për të harruar, siç mendonte, humbjen e babait të saj.

Priscilla u zemërua me të gjatë gjithë kohës, sepse ajo nuk ishte një fëmijë që pranonte dhe u bindej rregullave dhe kufijve. Ajo ishte një shpirt i lirë – ”Unë do të bëj çfarë të dua, kur të dua”. Marrëdhënia e tyre ishte absolutisht armiqësore, beteja mes tyre vdekjeprurëse, ato ishin rivale. Dhe sigurisht që kishte një çekuilibër fuqie dhe autoriteti mes tyre. Priscilla kishte të gjithë fuqinë, ajo ishte nëna, fëmija nuk mund të shpëtojë në nëntë. Por ajo që mund të bëjë – dhe bën – është të jetë e vrazhdë, të mos respektojë, të përdorë si armë reagimin e tij, mosbindjen, sulmin dhe provokimin. Nëna e saj bëhej gjithnjë e më e shqetësuar. Mendoj se Lisa filloi të eksperimentonte me drogën kur ishte 13 ose 14 vjeç. Sa më shumë që Lisa shkonte kundër kësaj, aq më shumë Priscilla aplikonte metodat e saj të zbatimit. Marrëdhënia e tyre ishte si të jetonin në një zonë lufte. Kjo e shtyu Lizën të merrte më shumë drogë për t’i shpëtuar mjerimit dhe mjerimit të jetës së saj”.

Që nga koha kur Lisa Marie ishte 11 vjeç, nëna e saj e linte atë në qendrën e famshme të Kishës së Scientologjisë për orë të tëra, pastaj e linte për javë dhe muaj më vonë për “terapinë e bindjes”, sepse sjellja e të riut ishte e papërshtatshme. Lisa Marie u detyrua të bënte të ashtuquajturin “pastrim” – që përbëhej nga orë të tëra në një sauna të nxehtë, stërvitje intensive gjatë gjithë ditës dhe marrja e shumë vitaminave, për të supozuar se “pastrimi” i trupit. Kjo ndodhi për herë të parë kur ai ishte vetëm 12 vjeç”.

Shumë vonë për pendim dhe falje

Priscilla kishte një shprehje të turbullt ndërsa limuzina e madhe u tërhoq në qendrën e të famshmëve dhe Lisa u urdhërua të dilte nga makina për të marrë pjesë në katekizmin e saj dhe për të “shtrënguar” veten, vazhdon rrëfimi. De La Carriere: “Unë nuk mund të flas për atë që ndodhi në seanca, do të tradhëtonte besimin tek personi im për postin që kam mbajtur prej shumë vitesh. Por e vërteta është se sa herë që Lisa ikte, nëna e saj e linte në Qendrën e të famshëmve. Udhëzimet e Priscilës ishin: “Kaloje atë, vetëm bëje” dhe fëmija qëndroi atje për orë të tëra. Lisa nuk kishte zgjidhje. Besoj se kjo ishte terapi e detyruar e bindjes. Lisa kalonte disa orë në ditë me mua për muaj të tërë kur unë isha këshilltarja e saj. Por një fëmijë 11-vjeçar nuk duhet të detyrohet të indoktrinohet për asgjë nga askush”.

De La Carriere thotë se ajo ishte e butë me Lisa Marie. “Unë nuk isha ndonjë roje burgu me shkop apo kamxhik për ta rrahur. E pashë trishtimin në sytë e saj. E pashë, e kuptova se si po i bëhej ky shtrëngim. Tani jam shumë e penduar, thjesht duhet të kisha refuzuar dhe të thosha: “Nuk do t’ia bëj këtë një vajze 11-vjeçare, e cila nuk dëshiron asgjë nga këto.” Ajo ishte në drogë dhe u detyrua në këtë “pastrim” të Scientology. “Pastrimi” në thelb konsiston në qëndrimin ulur në sauna për pesë orë në ditë, duke marrë ngadalë gjithnjë e më shumë vitamina dhe minerale, derisa njeriu të arrijë 5000 mg niacinë në ditë (dmth vitamina B3 me një dozë ditore për një të rritur 35 mg). Lisa duhej ta kalonte këtë proces pa pushim për shkak të rikthimit të drogës… duke bërë këtë program, thoshte teoria e kishës, në mënyrë magjike ajo nuk do të dojë më të marrë drogë. Nëse Elvisi do të ishte gjallë, ai kurrë, kurrë nuk do ta linte vajzën e tij t’i nënshtrohej torturave të pastrimit. Dhe gjithçka që ajo duroi për 35 vjet, indoktrinimi absolut i Scientology, në fund të fundit nuk të çon askund, nuk ka ndonjë efekt pozitiv. Ai kurrë nuk do ta lejonte këtë”.

Dhe gjëja më e dhimbshme, ndoshta, në gjithë këtë histori të hidhur, është se nëna e Lisa Marie, vetë, nuk i përdori shërbimet e Scientology, as Travolta, i cili i sugjeroi që ajo të kthehej atje. Sipas De La Carriere, “nuk ka asnjë provë që Priscilla, ashtu si Travolta, praktikonte Scientology. Kur një personazh i famshëm pranon shërbime, fjala përhapet si flakë. Nëse Priscilla do të shfaqej ndonjëherë në Clearwater (d.m.th. qyteti në Florida që është qendra e Scientology), ajo do të përhapej menjëherë. Scientology nuk mund të rezistojë që kjo të botohet në revistat e tyre, për t’i thënë botës: “Shiko kush po na mbështet.” Por ne nuk kemi parë diçka të tillë prej vitesh”.

Sipas ish “Mbretëreshës së Scientology”, Scientology pretendon se “krijon te ndjekësit e saj një frymë të lartë morale – ata bëhen më të vetëdijshëm, më moralë, praktikisht mbinjerëzor, më të shëndetshëm”.

Megjithatë, Lisa Marie Presley vdiq si e varur nga droga pas 35 vitesh në Scientology…