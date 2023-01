Lufta në Ukrainë/ Aleatët e Kievit nuk pranojnë të dërgojnë tanke, vjen lutja e Zelensky

Gjermania dhe vendet e tjera që mbështesin Ukrainën, në përpjekjet e saj për të zmbrapsur pushtimin rus, do të duhet të vendosin individualisht nëse do të furnizojnë Kievin me tanke të rënda, tha sot kryetari holandez i Këshillit Ushtarak të NATO-s, adm. Rob Bauer.









Dhe kjo, si më herët sot, në takimin e aleatëve perëndimorë të Ukrainës në bazën ajrore Ramstein, nuk u arrit asnjë marrëveshje për dërgimin e tankeve gjermane Leopard 2 në Ukrainë. Megjithatë, ministri i mbrojtjes i Polonisë u shfaq optimist se përpjekjet e vendeve do të jepnin përfundimisht fryt.

“Ky është një vendim sovran nga një shtet sovran, siç është Gjermania”, tha Bauer në një konferencë shtypi në Lisbonë. Ai shtoi se është po aq e rëndësishme të diskutohet dorëzimi i sistemeve të tjera të armëve të kërkuara nga Ukraina. “Dhurimi i municioneve tani kushton para, por kostoja për të gjithë ne do të jetë më e lartë nëse Rusia fiton luftën në Ukrainë… Ne duhet të shikojmë seriozisht se çfarë kërkon Ukraina dhe, nëse është e mundur, t’u japim atyre atë që kërkojnë, “vazhdoi ai, duke shtuar se kjo duhet bërë “me kohë”.

Bauer u tha gjithashtu gazetarëve se lufta nuk po shkon mirë për Moskën, pasi “asnjë nga objektivat e saj strategjikë nuk është arritur deri më tani”.

Nga ana e tij, duke komentuar dështimin e aleatëve të Kievit për të rënë dakord për dërgimin e tankeve të rënda, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, vlerësoi se “nuk ka zgjidhje tjetër” përveç dërgimit të tankeve të rënda nga Perëndimi në vendin e tij.

“Po, do të na duhet të luftojmë për furnizimin me tanke moderne, por çdo ditë ne e bëjmë të qartë se nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të marrim një vendim për tanket”, tha Zelensky në fjalimin e tij të filmuar të natës.

“Ukrainasit do të luftojnë! Me ose pa karroca. Por çdo tank nga Rammstein do të thotë se jetët e ukrainasve do të shpëtohen”, shkroi në Telegram nënkryetarja e qeverisë ukrainase, Irina Veresuk.

Megjithatë, pak orë para fillimit të konferencës në bazën amerikane Ramstein në Gjermani, SHBA, Suedia dhe Danimarka njoftuan furnizimin me pajisje të reja për Ukrainën.

Uashingtoni do të lëshojë 2.5 miliardë dollarë ndihmë të re ushtarake, e cila do të përfshijë 59 automjete luftarake Bradley, përveç 50 automjeteve të tilla të blinduara të lehta që i ka premtuar tashmë Ukrainës, dhe 90 transportues të blinduar të personelit Stryker, sipas Pentagonit. Ushtria amerikane do t’i dërgojë gjithashtu Ukrainës 53 automjete të blinduara rezistente ndaj minave (MRAP) dhe 350 automjete M998, të njohura më mirë si Humvees.

Paketa e re rrit në 26.7 miliardë dollarë vlerën e ndihmës ushtarake të shpallur nga SHBA për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt 2022. Por ajo nuk përfshin tanke të rënda si Abrams, të cilat SHBA thonë se nuk mund t’i jepen Kiev për qëllime mirëmbajtjeje dhe trajnimi.

Nga ana e saj, Britania është zotuar t’i dërgojë Ukrainës 600 raketa shtesë Brimstone, Danimarkë 19 armë vetëlëvizëse Cezar të prodhimit francez dhe sisteme artilerie Suedia Archer. Këto sisteme kanë një rreze më të shkurtër prej dhjetëra kilometrash se sa kërkojnë ukrainasit.

Londra është zotuar gjithashtu të dërgojë 14 tanke të rënda Challenger 2, ndërsa Polonia do të dërgojë 14 tanke Leopard 2 të prodhimit gjerman në Kiev. Numri i përgjithshëm i këtyre tankeve është shumë më i vogël se sa kërkon Ukraina.