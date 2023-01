Një shishe qelqi e zbrazur përmban gjakun e Louis XVI, apo jo?

Ndërsa nuk është ajo që do të bëja, legjenda thotë se kur mbretit Louis XVI iu pre koka në 1793, shikuesit në Paris nxituan në vendngjarje për të zhytur shamitë e tyre në gjakun e mbretit të vdekur. Vite më vonë, një nga këto suvenire të tmerrshme u bë kryefjalë kur një familje italiane e dërgoi atë për teste gjenetike për të parë nëse relikti ishte gjëja e vërtetë.









Një shishe qelqi e zbrazur kishte qenë në familje për më shumë se një shekull, e mbishkruar me frazën e mëposhtme: “Më 21 janar, Maximilien Bourdaloue zhyti shaminë e tij në gjakun e Louis XVI pas prerjes së kokës”. E zbukuruar me portrete të gdhendura të heronjve të Revolucionit Francez, dukej se ishte mbushur me një nga shamitë e lagura me gjak.

Në vitin 2009, familja punësoi Carles Lalueza-Fox, një paleogjenomist me famë botërore, i njohur për dekodimin e ADN-së së lashtë dhe autor i Genes, Kings and Imposters, në përpjekje për të kuptuar nëse objekti ishte i rremë. Edhe pse tingëllon mjaft e drejtpërdrejtë, është gjithçka tjetër veçse. Në fakt, gjetja e një kampioni të ADN-së nga Shtëpia e Bourbonit me të cilën mund të krahasohet gjaku i supozuar mbretëror nuk është diçka e lehtë dhe studimet që rezultuan çuan në debat të nxehtë akademik.