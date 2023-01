Një 33-vjeçar shqiptar është arrestuar në Greqi duke transportuar një kuti kartoni me 5 pako me kanabis me peshë totale 2.55 kilogramë.









Sipas mediave greke bëhet me dije se i riu shqiptar synonte t’ia shiste drogën një personi tjetër i cili arriti t’i shpëtonte arrestimit.

Pas kontrollit të ushtruar në banesën e tij u zbuluan dhe sekuestruan rreth 200 gramë kanabis dhe një sasi parash, ndërsa 33-vjeçari ka përfunduar në burg.