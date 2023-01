Skandali me mjekun që jepte mjekime të jashtëligjshme: Nuk e dija se po bëja dëm?! Si u zbulua mashtrimi

Nga një denoncim në Drejtorinë e Sigurisë së Selanikut, nisi të zbardhet problemi i çështjes së mjekut fallco që u premtonte mjekim me qeliza staminale kryesisht pacientëve me sklerozë të shumëfishtë dhe së bashku me bashkëpunëtorin e tij, zhvatnin shuma të mëdha parash.









Denoncimi në polici, që hapi Kutinë e Pandorës, është bërë në dhjetor 2020 nga vëllai i një viktime 53-vjeçare, e cila vdiq disa muaj më parë. I akuzuari, siç tha për protothema.gr, vëllai i viktimës, kishte sekuestruar gjithsej 65 mijë euro në dy këste.

Nga hetimi i gjerë i nisur nga policia, në fshehtësi të rreptë, rezultoi se janë përfshirë fizioterapisti 66-vjeçar, i cili prezantohej si fizioterapist ose neurolog dhe një gjerman 72-vjeçar, me profesion mjek i përgjithshëm. Dy burrat i bindën pacientët se kishin një mënyrë për t’i kuruar duke u dhënë peptide dhe një kombinim aminoacidesh.

Kështu, pacientët ndërprenë marrjen e medikamenteve të rekomanduara nga një recetë zyrtare mjekësore, e cila rezultoi në përkeqësim serioz të shëndetit dhe madje edhe në vdekje.

Sipas informacioneve, përmasat e mashtrimit u zbuluan pas një hetimi policor në shtëpinë dhe zyrën e mbajtur nga fizioterapisti 72-vjeçar në zonën e Atikës, pasi aty u gjetën një sërë dosjesh mjekësore të pacientëve që kishin rënë nga kurthi i dy burrave. Madje, deri atëherë asnjë nga emrat e dosjeve specifike që u sekuestruan nuk ishin të njohur për autoritetet, pasi asnjë viktimë nuk kishte dalë për të denoncuar veprimet e 66-vjeçarit.

Siç rezultoi nga hetimi, kanë ndërruar jetë pesë pacientë që i besonin 66-vjeçarit.

Aktiviteti i mjekut fals llogaritet se ka nisur në vitin 2009 dhe ka zgjatur deri në nëntor të 2020. Ai ndodhet si në Selanik, ku nisën zbulimet, Athinë, Korfuz, Igumenicë, Kios e zona të tjera. Me bashkëpunëtorin e tij gjerman 72-vjeçar, 66-vjeçari duket se është njohur përmes bashkëshortes së tij, e cila është greko-gjermane.

Në shumicën e rasteve, të akuzuarit nuk iu afruan vetë viktimave të tyre, por pacientët gjetën 66-vjeçarin i cili ishte kujdesur të përhapte fjalën se mund të ndihmonte efektivisht në rastin e sklerozës së shumëfishtë.

Në fakt, autorët u paraqitën me ekspertizë dhe trajnim mjekësor për t’u bindur për efektivitetin e trajtimit që promovonin. Ata pretenduan se përdorej nga njerëz të njohur nga Greqia dhe jashtë saj, politikanë, artistë dhe sportistë, ndërsa vunë në dyshim diagnozat e mjekëve, duke bindur disa pacientë që të ndalonin mjekimin që merrnin. Për më tepër, ata argumentuan se po vinin në konflikt me interesat e kompanive farmaceutike.

66-vjeçari pa pacientët në vendin që drejtonte në Athinë dhe shkoi vetë në shtëpitë e viktimave. Ai iu ka marrë viktimave të tij nga 200-300 euro për flakonet me peptide, ndërsa për injeksionet e qelizave staminale nga 10.000 deri në 25.000 euro për dozë. Në fakt, autorët i bindën viktimat e tyre që të shkonin në Gjermani për t’iu nënshtruar një ekzaminimi specifik, ndërsa menjëherë më pas pasoi një ekzaminim nga një mjek i huaj dhe filloi fillimi i trajtimit, administrimi i injeksionit nënlëkuror, kundrejt një pagese të madhe.

Sipas informacioneve, mjeku gjerman ka edhe një numër TVSH në Greqi për të ofruar punë dhe shërbime në hapësirën që përdor fizioterapistja nga Athina.

Çfarë kishte thënë ai në deklaratën e tij

Në deklaratën e tij që kishte dhënë në vitin 2021, ai dyshohet se pohoi në polici: “Doja të ndihmoja ata që më drejtoheshin. Nuk e dija se do të krijoja ndonjë të keqe”. Ai pohoi se kishte marrë pjesë në një seminar në Amerikë për fiziatër.

Në të njëjtën kohë, 72-vjeçari gjerman, bashkëpunëtor i 66-vjeçarit, është thirrur për të dëshmuar si i dyshuar për rastin, i cili nuk ka pranuar të marrë pjesë në procedurë. Denoncimi i parë ndaj 66-vjeçarit është bërë në vitin 2016 kur i është vendosur kushti kufizues i paraqitjes tre herë në muaj në Drejtorinë e Policisë së zonës së tij.

Hetimi zbuloi se si mjeku fals ashtu edhe bashkëpunëtori i tij mashtruan të paktën 15 pacientë me sklerozë të shumëfishtë të avancuar, si dhe të tjerë me sëmundje neurologjike.

Ndihma e autoriteteve gjermane dhe Interpolit

Autoritetet gjermane dhe Interpoli morën pjesë në hetimin afatgjatë nga oficerët e policisë së Departamentit të Prokurorisë së Organizatave Kriminale dhe Çështjeve Ndërkombëtare të Drejtorisë për Luftën kundër Krimit të Organizuar dhe Trafikimit të Njerëzve të Drejtorisë së Sigurisë së Selanikut.

Në fakt, kontrolle janë kryer edhe në Gjermani, në shtëpi dhe klinika, gjatë të cilave, ndër të tjera, janë sekuestruar shishe me preparate, të cilat pas analizave laboratorike kanë rezultuar se nuk kanë përdorim mjekësor, dosje me emrat e pacientëve që përmbajnë analiza mjekësore, Armë trullosëse me karikator dhe flakërues, një armë dhe shuma prej 1850 euro.

Vihet re se është kërkuar nga EL.AS. që të bëhen publike detajet e 66-vjeçarit në mënyrë që të dalin më shumë viktima të tij, përtej 15 që kanë dëshmuar tashmë.

Njoftimi i policisë

Për rastin që shqetëson opinionin publik, Policia greke ka dalë me një deklaratë ku prezanton gjetjet e hetimeve për veprimet e mjekut fals dhe bashkëpunëtorit të tij. Duke paraqitur flakonet me të cilat dy autorët mashtronin botën, ai tregon se përfitimi total nga aktivitetet e tyre të paligjshme shkon në gati 1 milion.