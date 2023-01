‘4 qytetarë u vranë në demokraci duke protestuar’/ Manja për 21 janarin: Krim shtetëror, drejtësia të hetojë autorët e krimit   

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka reaguar në lidhje me ngjarjen e 21 janarit ku gjatë protestës së 2011-ës ku u vranë në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’ 4 protestues opozitarë nga armët e punonjësve të shtetit: Aleks Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj.









Në një deklaratë për mediat, Manja tha se 21 janari është një krim shtetëror dhe akt i pastër terrorist i shtetit ndaj qytetarëve.

Sakaq shtoi se drejtësia duhet të hetojë mbi krimin dhe se ngjarja nuk mund të mbetet nën hije dhe pas 12 vitesh.

“21 janari është krim shtetëror, at i pastër terrorist i shtetit ndaj qytetarëve. kushdo që përpiqet të justifikojë këtë si lojë pushteti kryen një krim të ri mbi drejtësinë sepse jeta nuk trajtohet dot si lojë pushteti. Jeta vlen mbi çdo pushtet. Janë vrarë në demokraci duke protestuar si qytetarë të lirë. Edhe pse ky është fakt i ditur botërisht, 12 vjet pas krimit përpos vetë deklarimi të ish kryeministrit Berisha që deklaron me mburrje se i vrau shteti e Garda për të mbrojtur muret e godinës, nga mbrëmë në darkë ka një provë të re materiale që mbështet deklarimet e tij dhe provon urdhëruesit që vranë 4 më të mirëve ndër në. Shqipëria ende sot rreket ti japë fund tranzicionit duke pasur lak për qafe zyrtarë e ish zyrtarë të lartë të pandëshkuar. Ky krim shtetëror vijon ti bëjë karshillëk politik popullit, viktimave e drejtësisë. Si ministër i Drejtësisë kam detyrë të ngre zërin deri ën bërjen e drejtësisë. Dosja e Vrasjes nuk konsiderohet e hutuar derisa të hetohet si krim shtetëror. Nuk mund të mbetet peng në sirtarë edhe sot pas 12 vitesh. kjo dosje nuk duhet të një ping pongun e radhës nga një prokuror tek tjetri që bien me radhë një vettingu. Nën dritën e provës së re dhe atyre që do dalin nga hetimi, duhet të ishte transferuar në SPAK që në ditën 1 të krijimit të SPAK. Nuk dua të bëj prokurorin e as të ndërhyj në punë e drejtësisë, pro nën dritën e provave kërkoj nga drejtësia e vendit tim hetimin e autorëve të krimit. 21 janari kërkon as më shumë e as më pak që drejtësia e re të bëjë detyrën në përputhje me Kushtetutën e ligjin”, ka deklaruar ai.