Bashkëpuntor në transportin e emigrantëve, shqiptari kapet pas aksidentit në Kroaci

Një shqiptar është arrestuar në Kroaci, pasi dyshohet se transportonte emigrantë të paligjshëm.









Mediat e huaja bëjnë me dije se 29-vjeçari bashkëpunonte me persona të tjerë, ku të dy së bashku kanë braktisur një automjet me gjashtë emigrantë të plagosur.

Policia po vijon kërkimet për drejtuesin e BMW-së me targa italiane, i cili pasi ka shkaktuar aksidentin dhe ka dalë nga rruga është larguar me vrap dhe ka lënë në makinën e përmbysur emigrantët nga Turqia të plagosur, të cilët janë transportuar në spitalin e Rijekës.

29-vjeçari akuzohet për hyrje dhe qëndrim të paligjshëm në Kroaci.

Pasi u kap nga autoritet i riu është dërguar në paraburgimin e Istrias në Kroaci.