‘Betohuni në flamur’/ Berisha thirrje demokratëve: Bashkohuni për të mposhtur monizmin e Ramës, riktheni lirinë e energjinë në vend

Kreu i PD, Sali Berisha gjatë ceremonisë së 32-vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike në Laç tha se partia ka si synim të rrëzojë monizmin që ka krijuar qeveria e Ramës.









Berisha u bëri thirrje demokratëve të Kurbinit që të bashkohen e betohen se do të mposhtin kryeministrin Edi Rama në zgjedhjet e 14 majit dhe të rikthejnë në vend lirinë dhe energjinë që i mungon qytetarëve.

“Rama sot numëron pushtet të madh, duke e kthyer vendin në monizëm. Ne e dimë se armiku më i madh i lirisë është monizmi. Misioni ynë është përmbysja e tij, si përmbysëm monizmin e etërve, ashtu do përmbysim dhe monizmin e bastardit. Miqtë e mi edhe njëherë monizmi dhe liria nuk pajtohen, këta burra që u dergjën në kampe e burgje e mijëra të tjerë që vdiqën, kërkonin vetëm liri. Xhelatët e diktaturës i cilësonin ata armiq. Një poet është vrarë me firmën e të atit të Edi Ramës, vetëm se i këndonte lirisë. Monizmi nuk toleronte lirinë, të njëjtën gjë dhe Rama me rrëmbimin e votës mori pushtetet e mendon se do rrëmbejë PD. Sot ky bastard mban peng në kundërshtimin më flagrant vendimin e gjykatës dhe mendon se do parandalojë fitoren e PD. Ja ku jemi sot e të betohemi në flamur dhe zot se asgjë nuk do na mposhtë për të mposhtur monizmin e Edi Ramës. Liria është fuqia jonë, e gjithë energjia që ska forcë në botë që e ndalon. Ju ftoj ju që të bashkohemi në këtë betejë, mision të ri. Nëse në vitet 90 kishim synim të përmbysnim diktaturën, tani monizmin e Ramës të bazuar në drogën e krim.