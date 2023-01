PD kremton 32-vjetorin e themelimit/ Berisha nga Laçi: Jemi krenar para vetes e Zotit, sollëm shoqërinë e lirë

Kreu i PD, Sali Berisha ka marrë pjesë në ceremoninë e 32-vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike në Laç.









Berisha gjatë ceremonisë tha se PD lindi si një mundësi shprese pasi së bashku me të lindi pluralizmi, ku theksoi se pa këtë të fundit nuk mund të kishte demokraci.

Sakaq shtoi se PD ka dëshmuar një forcë politike dhe ajo solli në vëmendje liritë e individit dhe të drejtat e tij por dhe një shoqëri të lirë.

“Jam i emocionuar këtu me ju sepse Kurbini ka qenë dhe mbetet gjithnjë një bastion i lirisë për qytetarët e vendeve. Nëse do të kishte një emër të dytë, do të quhej bastion i lirisë. Ne demokratët e kremtojmë ditën e themelimit të partisë tonë. Uroj gëzuar këtë ditë. Ne e kremtojmë këtë ditë dy herë, kemi arsye thelbësore dhe ekzistenciale. Ne që lindëm para viteve 90 është ditëlindja e dytë, në liri. Kjo është e vërtetë jo vetëm për ne demokratët por për të gjithë shqiptarët, pasi me PD lindi pluralizmi. Lindi liria e individit, të drejtat e tij dhe shoqëria e lirë. Ne kremtojmë këtë ditë për sa kohë do ndërrojmë lirinë tonë, jemi krenar para vetes dhe Zotit sepse pas themelimit dëshmuam një forcë politike. Ne e kremtojmë këtë ditë sepse kur nisëm këtë rrugë e nisëm si njerëzit më të tretë të varfër në planet. Për ata që jetuan në atë periudhë i kujtoj se rrogat e shqiptarëve ishin 4-6 dollarë dhe rroga ime 16 dollarë si president. E tillë ishte skamja dhe mjerimi, që e kishte zhytur diktatura staliniste në Europë.