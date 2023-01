Përpjekja për modernizimin e mbretit Charles vazhdon: Monarku do të ‘thyejë traditën’ shekullore duke hequr veshjen tradicionale mbretërore në kurorëzimin e tij

Mbreti Charles III dëshiron të thyejë traditën gjatë ceremonisë së kurorëzimit në Westminster Abbey në Londër, duke zgjedhur uniformën e tij ushtarake në vend të veshjes standarde mbretërore.









Madhëria e tij, 74 vjeç thuhet se nuk do të veshë çorape dhe pantallona mëndafshi pasi ato ‘duken shumë të vjetruara’ dhe ai dëshiron që ceremonia të pasqyrojë një ‘monarki moderne të shekullit të 21-të’.

Thuhet se Charles do veshi të njëjtat rroba si gjyshi dhe stërgjyshi i tij, megjithatë ndihmësit e lartë thanë se ‘ai nuk duhet t’i veshë ato’.

Ndryshe nga raportimet e mëparshme se rasti pritet të jetë një aferë më e vogël se ceremonia e mbretëreshës së ndjerë , kuptohet edhe spektakli ‘do t’ju rrëzojë çorapet’.

Ai gjithashtu do të mbajë kurorën e Shën Eduardit, e cila u bë në vitin 1661 për kurorëzimin e mbretit Charles II. Është bërë prej ari të fortë dhe përmban më shumë se 400 gurë të çmuar, duke përfshirë gjashtë safirë dhe 12 rubin. Ajo peshon gati 5 lbs (2.23 kg). Kurora e Shën Eduardit është një zëvendësim për origjinalin që ishte ndër bizhuteritë e kurorës që u shkrinë dhe u shitën kur monarkia u shfuqizua në 1649.

Ceremonia ka ruajtur një strukturë të ngjashme për më shumë se një mijë vjet, dhe kurorëzimi i sivjetshëm pritet të përfshijë të njëjtat elementë thelbësorë duke njohur frymën e kohës sonë.

“Për 900 vitet e fundit, ceremonia është mbajtur në Westminster Abbey, Londër. Që nga viti 1066, shërbimi është kryer pothuajse gjithmonë nga Kryepeshkopi i Canterbury-t.’

Në ndryshim nga kurorëzimi i Mbretëreshës, Mail on Sunday më parë zbuloi se shërbimi do të zgjasë pak më shumë se një orë, në vend të më shumë se tre. Lista e të ftuarve gjithashtu mund të zvogëlohet nga 8,000 në 2,000 dhe janë zhvilluar diskutime për të pasur një kod veshjeje më të relaksuar. Ndërsa disa tradita të gjata që u shfaqën në vitin 1953 do të hiqen, momenti shumë i shenjtë i vajosjes së monarkut do të ruhet. Një tendë prej pëlhure ari do të mbahet mbi kokën e Charles gjatë vajosjes, në mënyrë që askush tjetër të mos mund të shohë. Charles do të betohet se do të jetë ‘mbrojtësi i besimit’, jo ‘mbrojtësi i besimit’ – një ndryshim që ishte spekuluar më parë.

Mbreti do të ulet në karrigen e kurorëzimit, e cila daton nga fillimi i shekullit të 14-të.