Probleme me pagjumësinë? Kuptojeni tani cilat ushqime ua vështirësojnë cilësinë e gjumit

Nëse jeni të shqetësuar se pse e keni të pamundur të flini gjumë, atëherë kuptoni se po ju ndikon shumë vakti i darkës.









Duhet të dini se ka disa ushqime që ju krijojnë probleme me pagjumësinë kjo pasi ushqimet pikante, sheqernat apo shumë yndyrë do t’ju rëndojnë e për rrjedhojë do të prishin cilësinë e gjumit tuaj.

Më poshtë do të gjeni një listë ushqimesh që duhen evituar gjatë darkës.

-Djathi kaçkavall, ju krijon vështirësi pasi është i fortë dhe ka tepër yndyrë si dhe është i vështirë për t’u tretur. Kur trupi shtrihet procesi i tretjes ngadalësohet dhe ky ushqim do t’ju shkaktojë djegie në stomak e vështirësi në frymëmarrje. Rekomandohet ta konsumoni 4-6 orë përpara se të shtriheni për të fjetur, në mënyrë që të tretet.

– Çokollata e zezë është një kërcënim për gjumin, pasi përmban tepër kafeinë dhe kjo e fundit duhet shmangur nëse dëshironi që të bëni një gjumë të qetë. Rekomandohet ta konsumoni 6-10 orë para gjumit.

-Qoftet me mish të grirë, pasi përmbajnë tepër yndyrë dhe shkakton vështirësi në tretje.

Rekomandohet të konsumoni vetëm mish pule në mënyrë që të tretet shpejt.