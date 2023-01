Pse po ëndërroni për dikë me të cilin nuk keni folur prej vitesh?

Kur e gjeni veten duke ëndërruar për dikë me të cilin nuk jeni më miq ose nuk e keni parë për një kohë të gjatë, me siguri do të zgjoheni të hutuar. Ëndrrat për dikë nga e kaluara juaj mund t’ju bëjnë të pyesni nëse duhet të lidheni sërish me atë person, apo çfarë do të thotë madje kur ai hyn në mendimet tuaja gjatë natës. Por, në realitet, një ëndërr për dikë me të cilin nuk flisni më nuk ka të bëjë me fantazmat nga e kaluara juaj, ka të bëjë më shumë me veten tuaj.









Është e zakonshme të ëndërrosh për njerëzit që janë aktualisht në jetën tënde. Theresa Cheung, autorja e Fjalorit të ëndrrave nga A në Z, shkruan: ” Miqtë zakonisht luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj, kështu që, sigurisht ata do t’ju takojnë dhe ju do t’i takoni përsëri dhe përsëri. në ëndrrat e tua.” Kur shfaqeni në ëndrrat e njerëzve të tjerë, është mirë të dini se ata po mendojnë për ju.

Sipas interpretimit të ëndrrave Jungiane, njerëzit që shfaqen në ëndrra pasqyrojnë jetën tuaj të brendshme dhe aspektet e personalitetit tuaj.

Nuk ka rëndësi se si është personi tani. Ato shfaqen në ëndrrën tuaj si një mënyrë për t’i kushtuar vëmendje diçkaje të rëndësishme që duhet të adresohet në jetën tuaj në këtë moment. Studimet tregojnë se vetëdija juaj e ëndrrave është shumë e ngjashme me vetëdijen tuaj të zgjuar, kështu që ëndërrimi për dikë me të cilin nuk flisni më tregon për emocionet e përditshme që po ndjeni aktualisht (dhe mund t’ju duhet t’i përpunoni). Në disa raste, ndoshta ka diçka të pazgjidhur ose me personin që nuk është më në jetën tuaj ose me veten tuaj, me të cilën duhet të merreni.

Ju gjithashtu duhet të mbani parasysh se si njerëzit nga e kaluara juaj po veprojnë në ëndrrën tuaj. Për shembull, a ju ndihmojnë, apo janë të zemëruar? Sjellja e tyre në ëndërr do të lidhet drejtpërdrejt me mënyrën se si një pjesë e juaja po sillet në jetën reale. Analizimi i ëndrrës dhe shndërrimi i saj në jetën tuaj është një mënyrë për të arritur në rrënjët e asaj që keni pasur në mendje kohët e fundit.

Burimi: Bustle