Shefi i kabinetit të Joe Biden planifikon të japë dorëheqjen

Ron Klain , shefi i personelit të Shtëpisë së Bardhë i cili ka drejtuar administratën e Presidentit Biden pritet të japë dorëheqjen në javët e ardhshme në ndryshimin më të rëndësishëm të gardës që kur zoti Biden mori detyrën dy vjet më parë.









Zyrtarët, të cilët diskutuan çështjet e brendshme në kushte anonimiteti nuk thanë nëse tashmë është zgjedhur një pasardhës apo kur do të shpallet vendimi, por treguan se ai do të vinte në një moment pasi presidenti të përvijonte axhendën e tij për vitin e ardhshëm në Fjalimi i tij për Gjendjen e Bashkimit më 7 shkurt. Dorëheqja e tij do të ishte një moment goditës ndryshimi në krye të një administrate që ka qenë relativisht e qëndrueshme gjatë gjysmës së parë të mandatit të zotit Biden dhe zoti Klain ndihet krenar që ka qëndruar më gjatë se shefi i parë i kabinetit të çdo presidenti tjetër demokrat, në më shumë se gjysmë shekulli.

Largimi do të vinte gjithashtu në një kohë kur Shtëpia e Bardhë përballet me një gamë të gjerë kërcënimesh politike dhe ligjore nga një këshilltar special i sapoemëruar që heton trajtimin e pahijshëm të dokumenteve të klasifikuara dhe një mori hetimesh të tjera nga shumica e sapo-instaluar republikane në Dhomë. Shefi i ardhshëm i shtabit do të ngarkohet me menaxhimin e mbrojtjes së Shtëpisë së Bardhë të zotit Biden dhe çdo kundërsulm me afrimin e zgjedhjeve të vitit 2024.