Beyoncé në Dubai/ 24 milionë dollarë paga e saj ditore

Mund të kenë kaluar pesë vjet (që nga viti 2018) që kur Beyoncé performoi në koncert, por rikthimi i saj ishte madhështor.

Mbrëmjen e së shtunës, në një nga hotelet më të shtrenjta të Dubait ka dhënë një koncert madhështor për të cilin madje është paguar shumë. Dalja e saj në skenë zgjati rreth 1 orë, ishte me fishekzjarre mbresëlënëse dhe veshje të modës së lartë. Por ajo që është me të vërtetë mahnitëse është se Beyonce paguhej më shumë se 300 mijë dollarë në minutë, në total 24 milionë dollarë për këtë performancë.

WATCH:

Beyoncé appears to be sound-checking “Freedom” for her performance in Dubai this Saturday.

Stay tuned for updates on her upcoming #RENAISSANCEWorldTour! pic.twitter.com/vOBfntGzbS

— RENAISSANCE WORLD TOUR (@RenaissanceWT) January 18, 2023