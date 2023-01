‘Dëmton ADN-ën dhe shkakton kancer në lëkurë’/ Studimi i ri paralajmëron rreziqet që ju kanoset vajzave nga makina e tharjes së manikyrit në thonj

Kush do ta kishte menduar se procesi i tharjes së thonjve nga manikyri në pajisjet tharëse mund të shkaktonte probleme në lëkurë.









Mësohet se pajisjet e manikyrit mund të shkaktojnë mutacione që shkaktojnë kancer të lëkurës dhe të ndryshojnë ADN-në, citon studimi më i ri i “Nature Communications” nga studiuesit e Universitetit të Kalifornisë së San Diego.

Në këtë studim është zbuluar se përdorimi i këtyre pajisjeve që lëshojnë rreze ultravjollcë (UV) mund të çojë në vdekjen e qelizave dhe mutacione që shkaktojnë kancer në qelizat njerëzore.

Studimi analizoi qelizat në dy kushte të ndryshme të ekspozimit ndaj UV. Qelizat me ekspozim akut patën dy seanca 20-minutëshe nën tharëse UV me një orë pushim në mes. Qelizat me ekspozim kronik patën një seancë 20-minutëshe nën tharëse UV për tre ditë rresht.

Studiuesit zbuluan se një seancë 20-minutëshe e ekspozimit ndaj tharëseve UV rezultoi në 20-30% vdekje të qelizave, ndërsa tre seanca të njëpasnjëshme 20-minutëshe të ekspozimit rezultuan në 65-70% vdekje të qelizave.

Në qelizat e mbetura, ekspozimi rezultoi në mutacione që shihen zakonisht në kancerin e lëkurës.

“Ne pamë shumë gjëra: së pari, pamë që ADN-ja dëmtohet,” tha në një deklaratë Ludmil Alexandrov, profesor i bioinxhinierisë në UC San Diego dhe autor i studimit .

“Ne pamë gjithashtu se disa nga dëmtimet e ADN-së nuk riparohen me kalimin e kohës dhe kjo çon në mutacione pas çdo ekspozimi me një tharëse thonjsh me llak UV. Së fundi, pamë se ekspozimi mund të shkaktojë mosfunksionim mitokondrial, i cili gjithashtu mund të rezultojë në mutacione shtesë. Ne shikuam pacientët me kancer të lëkurës dhe shohim ekzaktësisht të njëjtat modele të mutacioneve në këta pacientë që u panë në qelizat e rrezatuara.”

Megjithatë, efektet e mundshme të dëmshme të tharëseve të manikyrit nuk janë studiuar, pavarësisht se pajisjet përdorin një spektër të ndryshëm të dritës UV.

“Nëse shikoni mënyrën se si janë paraqitur këto pajisje, ato tregtohen si të sigurta, pa asgjë për t’u shqetësuar,” shpjegoi Alexandrov.

“Por me njohuritë tona më të mira, askush nuk i ka studiuar këto pajisje dhe se si ato ndikojnë në qelizat njerëzore në nivelet molekulare dhe qelizore deri më tani”.

Autorët e studimit vënë në dukje se shumë raste të kacereve të rralla që zhvillohen në gishta ishin nga njerëz që shpesh bënin manikyr me xhel duke përdorur tharëse thonjtë me manikyr UV, si garuesit e konkursit dhe estetikët.

Studiuesit besojnë se nevojiten më shumë të dhëna, që shtrihen në shumë vite, në mënyrë që të “përcaktohet me saktësi sasia e rrezikut për kancerin e lëkurës së dorës tek njerëzit që përdorin rregullisht tharëse për manikyrin UV”.