“Dërgojini Ukrainës tanke që ta detyrojnë Gjermaninë ta bëjë këtë”, thekson zyrtari i lartë amerikan McCaul

Kryetari i ri i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve tha të dielën se është e rëndësishme që Shtetet e Bashkuara të njoftojnë se po furnizojnë me tanke Ukrainën në mënyrë që të detyrojnë Gjermaninë dhe vendet e tjera ta bëjnë këtë.









Duke folur në emisionin “This Week” të ABC-së, Rep. Michael McCaul (R-Texas) tha se SHBA-të duhet të ndërmarrin lëvizje për të nxitur kombet evropiane në veprim dhe për të ndihmuar Presidentin Volodymyr Zelenskyy dhe Ukrainën të shmangin një luftë të zgjatur dhe të përgjakshme të shkatërrimit – atë që McCaul e quajti “një gjakderdhje e ngadaltë pa shanse fitoreje”.

McCaul tha: “Nëse ne shpallim se do t’i jepnim tanke Abrams, vetëm një, kjo do të lëshonte … Nga sa dëgjoj, Gjermania po pret që ne të marrim drejtimin”.

Ai tha se kjo do të krijonte një efekt domino, duke bërë që kombet e tjera në Evropë të dërgojnë gjithashtu tanke Leopard 2. “Edhe duke thënë se do të vendosim tanke Abrams, mendoj se do të mjaftonte që Gjermania të lëshonte”, i tha McCaul mikpritëses Martha Raddatz.

Ndërsa pjesa më e madhe e Evropës ka qenë vazhdimisht mbështetëse e Ukrainës në luftën e saj 11-mujore me Rusinë, pyetja ka qenë se sa ndihmë duhet të ofrohet, veçanërisht kur bëhet fjalë për armatimin. Ka një sërë shqetësimesh praktike të përfshira, duke përfshirë nevojën për të trajnuar forcat ukrainase për të operuar dhe mbajtur atë që u dërgohet atyre. Dhe ekziston mundësia që presidenti rus Vladimir Putin mund ta zgjerojë luftën nëse do të ndihej i kërcënuar nga Perëndimi.

Gjermania të premten tha se ende nuk ka vendosur nëse do të dërgojë tanke në Ukrainë. Polonia akuzoi të dielën Gjermaninë se po zvarritet në ofrimin e ndihmës për Ukrainën dhe sugjeroi se do të ishte e gatshme të krijonte koalicionin e saj të vendeve për të ndihmuar forcat e Zelenskyy. “Ne nuk do ta shikojmë në mënyrë pasive Ukrainën të rrjedh gjak deri në vdekje”, tha kryeministri Mateusz Morawiecki.

Rusia, nga ana e saj, e ka kërcënuar Perëndimin me hakmarrje nëse Ukraina do të furnizohej me më shumë armatime vdekjeprurëse. “Me vendimet e tyre, Uashingtoni dhe Brukseli po e çojnë botën drejt një lufte të tmerrshme”, tha të dielën Vyacheslav Volodin, kryetar i dhomës së ulët të Rusisë.

Përtej tankeve, McCaul tha gjithashtu se Ukraina ka nevojë për artileri me rreze të gjatë. Ukraina ka thënë se ka nevojë për më shumë ndihmë sepse pret që Rusia të nisë ofensiva të reja, gjë që McCaul pret të ndodhë së shpejti.

“Dy gjërat kryesore për të cilat po flet Zelenskyy, dhe me të gjithë ata me të cilët kam biseduar, ata kanë nevojë për tanket për ofensivën e dimrit që rusët do të kryejnë dhe ata kanë nevojë për artilerinë me rreze më të gjatë”, tha McCaul.