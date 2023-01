Emily Ratajkowski sfidon rregullat e modës dimërore me një bluzë super të shkurtër

Pa marrë parasysh motin, Emily Ratajkowski vesh çfarë të dojë, kur të dojë. Xhaketë djerse dhe çizme gjatë një vale të nxehtit? Po. Pa rripa në mes të dimrit? Definitivisht po. Dhe dje, ajo theu rregullat e modës edhe një herë kur doli me një bluzë për një shëtitje pasdite. Duke mbërritur në Sony Music Studios në Nju Jork, EmRata kishte veshur një bluzë të bardhë të prerë që tregonte barkun e saj jashtëzakonisht të tonifikuar. Ajo e kombinoi atë me pantallona jogger të zeza të ulëta, atlete gri dhe të bardha New Balance dhe një xhaketë bezhë sipër. Një çantë e zezë me trup kryq ishte vendosur mbi supe dhe një palë syze për miopi kompletuan pamjen.









Në tetor, Emily foli për kënaqësinë e të qenit beqare gjatë një interviste. “Kam takuar,” tha ajo, por shtoi se nuk është regjistruar për asnjë aplikacion takimi – të paktën jo ende. “Mund t’ju them se nuk kam qenë kurrë beqare më parë”, tha Ratajkowski në mes të ndarjes së saj me Bear-McClard. “I ndjej të gjitha emocionet. Ndjej zemërim, trishtim. Ndjej eksitim. Ndjej gëzim. Çdo ditë është e ndryshme. Gjithçka që di është se i ndjej të gjitha këto gjëra, gjë që është mirë sepse më bën të mendoj se do të jem mirë”.