Erdogan dhe Rama zhvillojnë zgjedhje në të njëjtën ditë

Në mënyrë të veçantë, në një takim me të rinjtë, presidenti turk deklaroi se “gjithçka do të përfundojë” më 14 maj, duke lënë të kuptohet dhe konfirmuar se kjo do të jetë data e zgjedhjeve. “ I jam mirënjohës Allahut që do të marshojmë së bashku në zgjedhjet që do të mbahen më 14 maj”, theksoi ai teksa iu drejtua të pranishmëve.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Bursa youth gathering confirms country’s elections date, saying “I am grateful to God that we will be walking side by side with you, our first-time voting youth, in the elections that will be held on May 14” pic.twitter.com/FlR94ACWxi — TRT World (@trtworld) January 22, 2023

Vihet re se Erdogani deri pak orë më parë i shmangej saktësimit të datës së saktë të zgjedhjeve presidenciale në Turqi, por partneri i tij qeveritar, Devlet Bakhceli, është kujdesur të konfirmojë të premten rrjedhjen që thuhej se zgjedhjet do të mbahen në maj. 14.

Konkretisht, në deklaratat e Bahtceli, ai tha se “Turqia ka hyrë në një ambient elektoral, edhe pse jo zyrtarisht. Me miratimin dhe diskrecionin e Presidentit tonë, zgjedhjet e përgjithshme presidenciale dhe parlamentare do të mbahen të dielën, më 14 maj 2023. Kanë mbetur edhe 114 ditë, jemi gati dhe besojmë se Republika do të fitojë”.

“14 maji është dita që do të sigurojë ekzistencën e 85 milionë qytetarëve turq. Ne besojmë se historia do të përsëritet dhe kombi ynë do të preferojë stabilitetin mbi të gjitha kurthet dhe tradhtitë”, tha Bakhceli në një pjesë tjetër të deklaratave të tij.

Kërcënimet e fundit për Greqinë

Në delirin e fundit provokues të presidentit turk, ai ka lëshuar kërcënime ndaj Greqisë, duke iu drejtuar edhe kryeministrit, Kyriakos Mitsotakis.

Presidenti turk, duke folur në hapjen e një institucioni arsimor, i bëri një referencë të veçantë kryeministrit duke i thënë: “Shiko Mitsotakis, ti po flet aty-këtu. Mbani parasysh se turqit e çmendur do të vijnë nëse përpiqeni të bëni një gabim”.

Në të njëjtën kohë, ai foli sërish për raketën Tayfun, duke lëshuar kërcënime të reja ndaj Greqisë. “Në Greqi thonë ‘Turqia ndërtoi një raketë që e quajnë Tayfun. Çfarë do të ndodhë nëse ai godet Athinën me të?’ Ne nuk kemi problem, duhet të tregoheni të zgjuar”.

Ai nuk ka munguar t’i referohet sërish kërkesës absurde për çmilitarizimin e ishujve, duke vënë në dukje se “përderisa i armatosni (s.s. do të thotë Greqinë) do të qëndrojmë me duar të mbledhura?”.