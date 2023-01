Katastrofa klimatike dhe efektet pozitive për ishullin më të madh në botë, Grenlanda (FOTO)

Si sfondi më i qetë dhe madhështor i katastrofës klimatike të planetit tonë, peizazhi i Grenlandës është po aq unik sa edhe perspektiva e saj për ndryshimet klimatike.









Ndryshe nga pothuajse kudo tjetër, Grenlanda zyrtarisht e sheh ndryshimin e klimës si një perspektivë pozitive – një që i sjell mundësi këtij vendi të pavarur brenda sferës daneze. Dhe si kombi më pak i populluar në botë në ishullin më të madh që nuk është kontinent, është e lehtë të shihet pse shumë këtu janë të prirur të zbulojnë se çfarë mund të sjellë e ardhmja e ndryshuar.

Ish-kryeministrja Aleqa Hammond dikur pohoi se “greenlandezët janë shumë të mirë për të parë mundësitë e reja. Ne kemi refuzuar të jemi viktimizuar për shkak të ndryshimeve klimatike. . . Do të doja që të mos ndodhte, por është dhe ky është një fakt. Sapo të jetë atje, [ne] kemi detyrimin të [përfitojmë] më të mirën prej tij.”

Kjo është një perspektivë e rrallë dhe unike midis qeverive të botës dhe – siç pritej – nuk është aq e drejtpërdrejtë sa tingëllon.

“Grenlanda është ndoshta i vetmi vend në botë ku mishi është më i lirë se sa sallata ose perimet”, buzëqesh Rasmus Damsgaard Jakobsen, themeluesi dhe menaxheri i Greenlandic Greenhouse, një fermë marule dhe perimesh gjatë gjithë vitit në kryeqytetin e Nuuk, shtëpia e një e katërta e 56,000 qytetarëve të vendit.

Mes shkëlqimit të ndritshëm të purpurt që rrjedh nga “ferma” e tij nëpër mjedisin ndryshe gri dhe të mjerë, Rasmus shëtit nëpër korridoret e ngushta, me ndriçim LED, të grumbulluara lart me marule të pacenuar, dhe radioja tingëllon.

Rreth 300 metra nga dera e tij e përparme, ndërtimi i aeroportit të ri të kryeqytetit, i cili më në fund do të lejojë fluturime direkte ndërkombëtare, bëhet 24/7. Një nga tre aeroportet e reja që po ndërtohen, këto projekte ofrojnë një vështrim të theksit të shtuar të vendit në turizëm dhe infrastrukturë.

Duke vënë në dukje se puna e ndërtimit duket se nuk do të ndalet kurrë, Rasmus beson se do të vijnë ditë më të mira. “Jam dakord që ndryshimi i klimës ka shumë mundësi dhe përfitime për Grenlandën. Ka shumë tokë këtu lart dhe ata nuk e dinë plotësisht se çfarë ka nën shumë akull, kështu që padyshim që mund të bëhet interesante”, tha ai, dhe “turizmi sjell mundësi të mëdha”.

Megjithatë, përvoja e Sarah Woodall në Innovation South Greenland – një kompani turistike që lidh industrinë e financuar nga rrethi i Qaqortoq në Grenlandën jugore – ekspozon shpatën me dy tehe që ndjejnë shumë vendas. “Ka një mori turistësh që vizitojnë Grenlandën për të parë kapakun e akullit të shkrirë përpara se të zhduket përgjithmonë, por nuk mendoj se urgjenca është e nevojshme. Kapaku i akullit është 3 kilometra i trashë, do të na mbijetojë të gjithëve”, thotë ajo. “E keqja është padyshim se sa më shumë turistë që vizitojnë, aq më shumë emetim prodhojnë”.

Më tej në jug, në qytetin e vogël bujqësor të Narsaqit, uji i shkrirë i pandotur nga njerëzimi rrjedh nga akullnajat, duke kaluar shtëpitë shumëngjyrëshe të peizazhit malor. Ajsbergët lëvizin me qetësi rreth gjirit, duke ofruar një kërcitje ose çarje të herëpashershme, në atë që duket si një pamje e kartolinës që ndryshon vazhdimisht – derisa një anije e madhe lundrimi ankorohet një pasdite vonë, duke zbuluar turizëm masiv në qytet për një natë.

Woodall e vendos numrin vjetor në rreth 50,000 vizitorë të anijeve turistike, me 5,000 turistë të tjerë “të bazuar në tokë”. Ajo u bën jehonë vendasve, duke paralajmëruar për rritje të paqëndrueshme të turizmit dhe duke rënkuar për ardhjen e papritur të mijëra njerëzve që bëjnë selfie dhe e trajtojnë qytetin e tyre si një park argëtimi, ndërsa japin pak mbrapa.

“Ne duam të minimizojmë numrin e anijeve për ato brenda AECO (Shoqata e Operatorëve të Ekspeditës së Arctic Cruise), pasi këto janë më të qëndrueshme dhe punojnë më shumë me komunitetet lokale. Shpresojmë për më shumë grupe të vogla që janë kulturalisht të ndjeshme dhe të vetëdijshme”.

Por ndërsa ajsbergët çahen ngadalë, shiu vjen më shpesh dhe sezonet e bujqësisë rriten paksa. Ndryshime të vogla dhe delikate, por me një ndikim të madh këtu në Grenlandë, pasi ishulli më i madh në botë ndjen efektet e planetit tonë në ndryshim katër herë më shpejt se kudo tjetër.

Në Nuuk, Angutimmarik Hansen, fermeri më verior i deleve në Grenlandë, shpjegon enigmën e tij të ndryshimeve klimatike. “Tani ka shumë shi dhe akull. Ne kemi nevojë për më shumë borë, sepse ajo i mban fushat e mia më të ngrohta, duke mbrojtur kullotat poshtë. Me gjithë këtë akull dimrat e kaluar, bari im vdes”, thotë ai. Dhe fushat djerrë, të lagura ose të ngrira do të thotë që Angutimmarik, ashtu si 13 fermerët e tjerë të deleve të Grenlandës, duhet të importojë pjesën më të madhe të ushqimit dhe foragjereve të tij nga jashtë, duke rritur koston për konsumatorët.

Ole Vestergaard nga thertorja e vetme e Grenlandës, Neqi, ofron një kontekst: “Si fermerët dhe Neqi tani marrin subvencione nga qeveria dhe ata bënë një paketë shtesë mbështetëse për fermerët për të ndihmuar me rritjen normale të çmimeve”. Ngrohja globale “nuk është një gjë pozitive për fermerët këtu”, shton ai.

Duke përbërë 90 për qind të ekonomisë së eksportit të Groenlandës, peshkimi është gjithashtu ndër industritë që kanë përjetuar ndryshimet më dramatike gjatë dekadave të fundit.

Kur ujërat rreth Narsaq, pjesë e të ashtuquajturës “dhoma e ushqimit” të vendit, u rritën me vetëm 0.5 gradë Celsius, ajo që në mënyrë karizmatike quhet karkaleca “ari rozë” e Grenlandës u largua nga zona për ujëra më të freskëta më në veri. Tuna dhe skumbri tani kapen rregullisht aty ku dikur shiheshin rrallë, dhe numrat e merlucit janë rritur në qiell rreth Ilulissat, qyteti i tretë më i madh i vendit, pikërisht mbi Rrethin Arktik.

Ndërkohë, në anën tjetër të qytetit të Ilulissat, fushat midis periferive janë shtëpia e qindra qenve të sajë që punojnë, të cilët tani kalojnë verën e zgjatur të lidhur me zinxhirë, duke ulëritur në qiell. Dimrat më të shkurtër dhe më të ngrohtë do të thotë që qentë duhet të bredhin më gjatë dhe më tej për peshkim në akull dhe gjueti gjatë sezonit.

Barinjtë tani kanë pothuajse një muaj shtesë që kopetë e tyre të kullosin, pasi verat janë bërë më të buta dhe më të zbehta. Por Vertergraad thotë se pavarësisht kësaj, numri i deleve dhe qengjit të përpunuara çdo vit ka mbetur i qëndrueshëm për katër vitet e fundit.

Në përgjithësi, është shumë herët për të thënë nëse Grenlanda do të jetë në gjendje të përshtatë industritë e saj dhe të korrë përfitimet që beson se ndryshimi i klimës do të sjellë. Por pavarësisht se çfarë, siç tha ish-kryeministri Hammond, “tronditja do të jetë e thellë”.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare