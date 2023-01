Këtu fshihet faktori numër 1 që ndikon në shëndetin e trurit

Mikrobioma e zorrëve ndikon në shëndetin tonë fizik më shumë sesa mendojmë. Ndër të tjera, gjetjet shkencore i atribuojnë asaj rregullimin e sistemit imunitar dhe prodhimin e vitaminave. Hulumtimet më të reja nxjerrin në pah gjithashtu se si ndikon në shëndetin e trurit.









Më konkretisht, sipas studimit të publikuar në Science, bakteret e zorrëve ndikojnë në sjelljen e qelizave imune në të gjithë trupin, pra edhe në tru, të cilat mund të dëmtojnë indet e trurit dhe të përkeqësojnë gjendjet neurodegjenerative si Alzheimer.

“Gjëja më emocionuese është se ne mund të përdorim mikrobiomën e zorrëve për të ndikuar në funksionin e trurit pa injektuar asgjë direkt në tru”, tha autori kryesor Dr. David M. Holtzman, Profesor i nderuar i Neurologjisë në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit të Uashingtonit.

Megjithëse janë vërejtur shkencërisht dallime midis mikrobiomës së individëve të shëndetshëm dhe pacientëve me sëmundjen Alzheimer, studiuesit donin të hetonin ndryshimet midis shkakut dhe efektit të sëmundjes dhe se si ndryshimi në mikrobiomën ndikon në rrjedhën e sëmundjes.

Kështu, studiuesit modifikuan mikrobiomën e zorrëve të minjve që ishin të predispozuar për të zhvilluar dëmtime të trurit dhe rënie njohëse të ngjashme me atë të parë me sëmundjen e Alzheimerit. Kafshët eksperimentale mbanin variantin e gjenit të njeriut APOE4, një faktor i rëndësishëm rreziku gjenetik për sëmundjen e Alzheimerit, por edhe formën e mutuar të proteinës së trurit të njeriut tau (tau).

Kur minjtë u rritën në një mjedis steril që nga lindja, ata nuk fituan një mikrobiom të zorrëve dhe truri i tyre shfaqi shumë më pak dëmtime në moshën 40 javëshe sesa truri i minjve me një mikrobiom normal.

Por kur minjtë u rritën në kushte reale dhe zhvilluan një mikrobiom normal, administrimi i antibiotikëve në moshën 2 javëshe ndryshoi përgjithmonë përbërjen e baktereve në mikrobiomën e tyre. Për minjtë meshkuj, ai gjithashtu zvogëloi shkallën e dëmtimit të trurit që ishte evident në moshën 40 javëshe.

Në fakt, efektet mbrojtëse të ndryshimeve të mikrobiomës ishin më të forta tek minjtë meshkuj që mbanin variantin APOE3 sesa tek ata me variantin APOE4 me rrezik të lartë, ndoshta sepse efektet e dëmshme të APOE4 mohuan një pjesë të mbrojtjes, thanë studiuesit. Trajtimi me antibiotikë nuk kishte efekt të rëndësishëm në neurodegjenerimin tek minjtë femra.

Eksperimentet e mëtejshme lidhën tre acide yndyrore specifike me zinxhir të shkurtër – komponime të prodhuara nga disa lloje të baktereve të zorrëve si produkte të metabolizmit të tyre – me neurodegjenerimin. Të tre këto acide yndyrore ishin minimale te minjtë me mikrobiomën e zorrëve të ndryshuar nga trajtimi me antibiotikë dhe të pazbulueshme në minjtë pa mikrobiomën e zorrëve.

Këto acide yndyrore me zinxhir të shkurtër u vunë re se shkaktonin neurodegjenerim duke aktivizuar qelizat imune në qarkullimin e gjakut, të cilat nga ana tjetër aktivizuan disi qelizat imune në tru, për të dëmtuar indet e trurit. Kur minjtë e moshës së mesme pa një mikrobiom të zhvilluar u ushqyen me tre acide yndyrore, qelizat e tyre imune të trurit u bënë më reaktive dhe truri i tyre tregoi më shumë shenja dëmtimi të lidhura me proteinën tau.