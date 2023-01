Përmbyten rreth 1220 hektarë tokë në Shkodër/ Ujësjellësi jashtë funksionit, rruga e pakalueshme për mjetet e ulëta

Situata në qarkun e Shkodrës vazhdon të jetë problematike, pasi rreth 1220 hektarë tokë kanë mbetur nën ujë si pasojë e reshjeve të dendura.









Mësohet se ujësjellësi është jashtë funksionit dhe në vendin e quajtur Urrelat, rruga Shirq-Darragjat ka prezencë uji në rrugë rreth 30 cm.

Ndër të tjera ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike pasi ka pasur dëmtime të rrjetit, por grupet e EC të bashkisë janë në monitorim të situatës.

Njoftimi i plotë:

Niveli i lumit Drin (hidrometri ura e Bahçallekut) shënon kuotën 6.10, kuota max 7.50 m.

Niveli i Liqenit ( hidrometri ura e Bunes) shënon 8.45 m me një rritje prej 20 cm me oren 18.00 të datës 21.01.2023, kuota max 8.70 m. Sipërfaqja totale e përmbytur në Bashkinë Shkodër është 1220 Ha, sipërfaqja e rritur me 100 Ha ne krahasim me ditën e djeshme. Njësia Administrative Ana e Malit 1200 Ha e përmbytur. Rruga e obotit ka prezencë uji prej 65 cm. Ujësjellësi Oblika 1 është jashtë funksionit. Ne rrugën e Obotit po qëndron në gatishmëri një mjet dhe 4 efektiv tw F.A. Njësia Administrative Dajç ka 20 Ha toke bujqësore nen ujë. Ne vendin e quajtur Urrelat e Shirqit ( pike ekspansioni i lumit Buna), rruga Shirq-Darragjat ka prezence uji 30 cm, për momentin rruga është e pakalueshme për mjetet e ulëta.