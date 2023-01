Petrit Vasili: Mbeturinat vetëm u groposën në mënyrën me primitivë duke grabitur qytetarët

Nënkryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili deklaron se edhe sot mbeturinat në Tiranë vetëm groposen në mënyrën më primitive teksa qytetarët grabiten.









Vasili kritikon heshtjen e drejtësisë dhe SPAK dhe se qytetarët kanë paguar taksa që jua vjedhin edhe atyre, por nuk guxojnë të zbatojnë ligjin as për veten sepse Droni tregon se i shërbejnë Ramës.

POSTIMI I PLOTË

Droni i së vërtetës tregon se në Sharrë po vjedhin edhe tani!!

Edhe sot, edhe tani vjedhja në Sharrë vazhdon dhe droni i së vërtetës na e tregon qartë.

Edhe sot qytetarët e Tiranës paguan dhjetëra mijëra euro të djersës dhe mundit, që po vazhdojnë të vidhen edhe tani dhe droni e konfirmon këtë.

Edhe sot mbeturinat vetëm u groposen në mënyrën me primitivë në Sharrë duke grabitur qytetarët me dy-fishin e çmimit krahasuar me Shkodrën ku bëhet e njëjta gjë.

Edhe sot “krenaria” e Edi Ramës pra groposja e plehrave të kryeqytetit vazhdon si prov asgjësuese e hajdutërisë Rama – Veliaj!

Edhe sot Rama dhe Veliaj janë gojë taposur përballë vjedhjes shtetërore qindra milionëshe sepse droni i ka mbërthyer me fakte.

Edhe sot drejtësia nuk lëvizi gishtin dhe nuk veproi sepse Droni na provoi që drejtësia është e kapur.

Edhe sot anëtarët e SPAK si qytetarë që janë kanë paguar edhe ata taksa që jua vjedhin edhe atyre, por nuk guxojnë të zbatojnë ligjin as për veten sepse Droni tregon se i shërbejnë Ramës.

Edhe sot për shkak të firmave “fap fap fap” të Ramës dhe Veliajt vjedhja dhe grabitja vazhdon pa u ndalur.

Edhe sot Droni i të vërtetës është dhe mbetet i vetmi “institucion” i drejtësisë, sepse heton objektivisht dhe tregon realisht se si po vjedhin rilindasit me Ramën dhe Veliajn në ballë si bashkëkryetarë të vjedhjes.

14 maji #NdryshimMeCdoCmim