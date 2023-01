Psikiatria, lufta me William dhe uniforma naziste/ Zbulimet më të ‘çmendura’ në librin e Harrit

Katër muaj para kurorëzimit të mbretit të ri Charles, Princi Harry akuzohet se donte të shkatërronte familjen mbretërore britanike… me një mori zbulimesh të përfshira në librin e tij “Rezerva”.









Autobiografia e Princit Harry solli fatalisht në plan të parë zbulimet me shumë informacione pikante, si për shembull se si humbi virgjërinë, por edhe “zënka” e Kate dhe Meghan për rrobat që do të vishnin shoqërueset e nuses në dasmën e Harryt me Meghan.

Por le ta nisim nga fillimi: Në vitin 2019, William i kërkoi Harrit të fliste për “elefantin në dhomë”, përkatësisht Meghan Markle. Takimi i tyre u dha në Nottingham Cottage, në katin e parë të Pallatit Kensington, ku ishin vendosur Sussex-ët. Harry e përshkruan vëllanë e tij si pa vetëdije. Më në fund, Uilliam shkoi aq larg sa e sulmoi Harrin: Ai e kapi për xhaketë, ia grisi këmishën dhe e shtyu fort në dysheme. Madje, ajo thotë se e ka sfiduar që t’ia kthejë goditjen, por ai nuk është përgjigjur.

Përleshja mes dy vëllezërve rezultoi në plagosjen e Harrit pasi ai goditi shpinën në tasin e ushqimit të qenit gjatë rënies së tij. William i kërkoi Harry-t të mos i tregonte Meghan-it për incidentin, me të cilin vëllai i vogël u pajtua fillimisht – në vend të kësaj ai iu drejtua psikologut të tij. Por kur Meghan pa shenjat në trupin e burrit të saj dhe mësoi se çfarë kishte ndodhur, ajo nuk ishte e zemëruar, sipas rrëfimit të Dukës së Sussex, por e shkatërruar.

Fillimisht të dy shkëmbyen fyerje përpara se Uilliam të pretendonte se po përpiqej të ndihmonte, me Harry-n duke iu përgjigjur: ‘A je serioz? Ti me ndihmon mua; Më falni, këtë po thoni? Me ndihmo;”. Pasuan skena me bukuri të pafund mes dy vëllezërve, me Uilliam-in, megjithatë, i penduar dhe i kërkuar faljes pas shtrëngimit të duarve.

Shikoni videon: Klipi në të cilin Harry akuzon William se ka sulmuar Meghan

Mbreti Charles është përgjegjës për titullin e librit të Harrit, pasi ai e quajti atë si një “rezervë” për një jetë. Në fakt, sipas historisë familjare që më në fund arriti në veshët e princit, menjëherë pas lindjes së tij, Charles, i lehtësuar që tani kishte një rezervë për trashëgimtarin e fronit, shkoi të takonte të dashurën e tij. Po, Camilla Parker-Bowles, tani një grua mbretërore, përshkruhet si “e dashura” e Charles.

Menjëherë pas funeralit të Princit Philip në prill 2021, Harry kujton babain e tij duke u kërkuar dy djemve të tij një gjë. Në një takim të tre ata u kishte thënë gati duke u lutur: “Ju lutem djema, mos mi bëni të mjerueshme vitet e fundit të jetës”.

– Në një intervistë paraprake të intervistës së tij me gazetarin e ITV, Tom Bradby, Harry duket ambivalent nëse do të marrë pjesë në kurorëzimin e babait të tij majin e ardhshëm. Megjithatë, nëse zbulimet nga autobiografia e tij verifikohen, djali më i vogël me siguri do ta shohë të atin të bëhet mbret në televizion.

– Harry kishte takuar një femër psikiatre e cila pretendonte se do ta ndihmonte të fliste me nënën e tij Dianën, e cila u vra në 1997 në Paris. Gruaja pretendoi se mori një mesazh nga Diana e vdekur duke i thënë Harrit se po jetonte “jetën që ajo nuk mundi”. Psikisatria i tha se nëna e tij ishte me të “ndërsa ne flasim”, gjë që e bëri Harry-n të përlotet.

Shqetësimet metafizike të Harrit shihen edhe gjetkë në libër: ai përmend se i thanë se fantazma e nënës së tij… pa që djali i tij Archie theu një stoli të pemës së Krishtlindjes në formën e Mbretëreshës. Psikika pohoi se Princesha Diana qeshi me incidentin.

– Në librin krejtësisht… personal, Harry tregon se si e humbi virgjërinë. Ai u takua me një grua të moshuar kur ishte 17 vjeç, në vitin 2001. “Asaj i pëlqenin burrat ‘tufa’ dhe më trajtonte si një hamshor të ri. E hipa shpejt dhe ajo më goditi dhe më largoi. Gabimi im ishte që lejova të ndodhte ajo që ndodhi në një fushë pas një pijetoreje të ngarkuar. Me siguri dikush do të na kishte parë”, përshkruan ai.

– Një tjetër pikë “e nxehtë” në libër ka të bëjë me përdorimin e tij të drogës në moshën 17-vjeçare. Siç pranon ai, gjatë ahengjeve të tij të egra ka përdorur drogë (kokainë, marihuanë etj.). “Nuk ishte shumë argëtuese, nuk më gëzoi veçanërisht, por ndihesha ndryshe dhe ky ishte qëllimi im kryesor, të ndihesha, të isha ndryshe. Isha një i ri që doja të provoja çdo gjë që të mërziste të vendosurit”, duke shtuar se ndër pasionet e tij ishin kanabisi dhe alkooli. Babai i tij Karolos madje e kishte shoqëruar në një klinikë detoksifikimi.

– Pjesa më e madhe e librit ka të bëjë me marrëdhënien e tij të trazuar me Charles. Harry shkruan se ai dhe Princi William i kishin kërkuar babait të tyre që të mos martohej me Camilla Parker-Bowles. Edhe pse gjërat nisën kështu, më në fund të dy djemtë e çiftit tashmë mbretëror i uruan babait të tyre një martesë të lumtur, duke shprehur pak simpati për marrëdhënien e tij me Camilla.

– Në vitin 2005 The Sun tronditi botën me kopertinën e saj në të cilën Princi 20-vjeçar i atëhershëm Harry u shfaq i veshur me një uniformë naziste. Siç shkruan ai në kujtimet e tij, zgjedhja e maskimit nuk ishte e tij. William dhe Kate Middleton ishin ata që e kishin nxitur ta vishte. Atyre u dukej, thotë ai, jashtëzakonisht qesharake.

– Një shaka e largët – “shije e keqe”, e përshkruan vetë Princi i Sussex – se babai i tij e bëri atë, mbetet ende si një plagë për Harry-n. Charles bënte shaka me thashethemet e shtypit se Harry ishte produkt i një lidhjeje të dikurshme të Dianës me Major James Hewitt. “Kush e di nëse unë jam babai juaj i vërtetë? Ndoshta babai yt është në Broadmoor, biri im i dashur!’ ai i kishte thënë dikur, ndërsa Harri tani vëren në librin e tij: “Ideja është absurde, duke pasur parasysh se nëna e tij nuk u takua me Hewittin deri shumë kohë pasi linda unë”.

– Referuar qëndrimeve që ka bërë në Afganistan, si kontrollues i avancuar ajror dhe si pilot helikopteri, ai tregon se ka ndërmarrë gjashtë misione, gjatë të cilave “kam marrë jetë njerëzish”. “Numri im është 25. Nuk është një numër që më mbush me kënaqësi, por as nuk më vë në siklet”, shkruan ai duke bërë për herë të parë një rrëfim të tillë publikisht.