Tabela/ Java nis me vranësira dhe shi në disa zona, parashikimi i plotë mbi motin

Moti gjatë kësaj jave pritet të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, ku nuk do të mungojnë vranësirat dhe reshjet e shiut.









Pritet që në lartësinë mbi 700-800 metra reshjet pritet të jenë në formën e dëborës me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa ditën e martë parashikohen kthjellime.

Por moti merr kthesë në mesjavë ku pritet reshje të dendura shiu në pjesën jugore ndërsa në veri borë.

Ditën e enjte parashikohen alternime kthjellimesh dhe vranësira. Reshjet e shiut me intensitet të ulët pritet të jenë prezente me intensitet të ulët të karakterit lokal në jug të vendit, në juglindje reshje bore me intensitet të ulët si dhe ditën e premte.

Era do të jetë nga kuadrati i jugut deri në mesjavë e më pas kthen nga verilindja me shpejtësi mesatare 2-7m/s, e hera-herës fiton shpejtësi deri në 12-15m/s.