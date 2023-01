‘Të papritura dhe qasje të re ndaj parave’/ Mësoni parashikimin e horoskopit pasi Urani përfundoi retrogradën, priten lajme të rëndësishme për këto shenja

Shenjat e horoskopit që hyjnë në retrogradë dhe do të kenë ndryshime të mëdha. Pritet që pas përfundimit të retrogradës së mërkurit, disa nga shenjat do të jenë në fazën e tyre më të mirë me partnerin, të tjerë do të kenë probleme.









Për më shumë lexoni parashikimin për secilën shenjë:

Dashi

Afërdita dhe Saturni takohen, gjë që mund t’ju gjejë me pritshmëri dhe standarde të reja në miqësitë tuaja. Urani përfundon retrogradën e tij dhe ju po merrni një qasje të re për të ndërtuar pasuri.

Demi

Planeti juaj Venusi takohet me Saturnin, gjë që mund t’ju gjejë duke u përkushtuar për një rol të ri udhëheqës. Suksesi dhe njohja mund të vijnë në rrugën tuaj, dhe ju mund të befasoni njerëzit me zgjedhjet tuaja pasi Urani përfundon retrogradën e tij në shenjën tuaj.

Binjakët

Planet e udhëtimit dhe edukimit mund të finalizohen teksa Venusi dhe Saturni takohen. Urani e përfundon retrogradën e tij dhe idetë e shkëlqyera janë të shumta!

Gaforrja

Ju dhe partnerët tuaj mund të merrni një qasje të re ndaj parave dhe burimeve të tjera të përbashkëta ndërsa Venusi dhe Saturni takohen. Urani përfundon retrogradën e tij, gjë që mund të sjellë dinamikë në rrethin tuaj shoqëror.

Luani

Afërdita dhe Saturni takohen dhe mund t’ju gjejë ju dhe partnerët tuaj duke bërë plane për të ardhmen. Ose mund të vendosni kufij të rinj në marrëdhënie. Urani përfundon retrogradën e tij, gjë që mund t’ju gjejë duke eksploruar një mundësi të papritur karriere.

Virgjëresha

Një rutinë e re mund të krijohet teksa Venusi dhe Saturni takohen. Virgjëreshat kanë standarde të larta dhe ato mund të përmbushen në këtë kohë! Urani përfundon retrogradën e tij, ndoshta duke sjellë mundësi të papritura në rrugën tuaj.

Peshorja

Planeti juaj sundues Venusi takohet me Saturnin, gjë që mund t’ju gjejë ju dhe një partner romantik ose një bashkëpunëtor krijues duke diskutuar planet dhe angazhimet. Urani përfundon retrogradën e tij, duke ju inkurajuar të çliroheni nga rrethanat kufizuese!

Akrepi

Ju mund të jeni duke iu përkushtuar një qasjeje ose plani të ri në lidhje me situatën tuaj të jetesës, jetën familjare ose jetën personale në përgjithësi, ndërsa Venusi dhe Saturni takohen. Takimet e rastësishme mund të zhvillohen pasi Urani përfundon retrogradën e tij.

Shigjetari

Një marrëveshje e rëndësishme mund të ndodhë sot pasi Venusi dhe Saturni takohen. Ju mund të ndryshoni orarin tuaj në një mënyrë domethënëse pasi Urani përfundon retrogradën e tij.

Bricjapi

Venusi dhe planeti juaj sundues Saturni takohen, gjë që mund t’ju gjejë duke negociuar një marrëveshje të re emocionuese. Urani përfundon retrogradën e tij, ndoshta duke sjellë argëtim të papritur, romancë ose një shpërthim kreativiteti.

Ujori

Afërdita dhe planeti juaj sundues Saturni takohen në shenjën tuaj të zodiakut, Ujorin, i cili mund t’ju gjejë në mes të një negociate të rëndësishme ku po qëndroni për vlerat tuaja dhe po bëni të njohura standardet tuaja. Planeti juaj tjetër në pushtet, Urani, përfundon retrogradën e tij, ndoshta duke ju bërë të merreni me çështjet në shtëpi.

Peshqit

Mund të merrni kohë cilësore për të pushuar ndërsa Venusi dhe Saturni takohen. Koha dhe energjia juaj janë të çmuara dhe mund të vendosni kufij të rinj në këtë moment. Mesazhe befasuese mund të shpërndahen ndërsa Urani përfundon retrogradën e tij.