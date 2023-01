Zbulohen dorëshkrimet e filozofit Friedrich Hegel

Shtypi gjerman e quajti atë “zbulimi filozofik i shekullit”. Pesë kuti arkivore me dosje dhe dokumente të shkruara me dorë u gjetën në bibliotekën dioqezane të Kryepeshkopatës së Mynihut dhe Freisingut. Pas gati 200 vjetësh, ka dalë në dritë një thesar prej mbi 4000 faqesh shënimesh nga leksionet dhe konferencat e filozofit gjerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel, i konsideruar si përfaqësuesi më i rëndësishëm i idealizmit gjerman. Dokumente që përmbajnë reflektime të gjera mbi temën e lirisë, fesë dhe artit. Njoftimi u bë në një njoftim për shtyp nga zyra e shtypit e Kryedioqezës.









Zbulimi u bë nga Klaus Vieweg, profesor i historisë së filozofisë në Universitetin Friedrich Schiller të Jena, biograf dhe studiues i Hegelit. “Për gati dy shekuj – komentoi ai me entuziazëm – studiuesit nuk i kishin shqyrtuar nga afër këto dokumente. Bëra një zbulim të jashtëzakonshëm: kaq befasues dhe me fat që ndoshta ndodh vetëm një herë në jetë dhe është i krahasueshëm me zbulimin e një partiture të re nga Mozart”. Dorëshkrimet bëjnë të mundur që të kuptohet filozofia e Hegelit si një “vepër në progres”. Transkriptet u shkruan nga shkrimtari dhe politikani katolik Friedrich Wilhelm Carove, një nga studentët e parë të Hegelit në Universitetin e Heidelberg.