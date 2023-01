Bosi i ‘Cosa Nostra-s’, Matteo Messina Denaro, përgjimet dhe shënimet: Unë jam këtu, edhe më shumë se më parë

Më 4 qershor 2021 Matteo Messina Denaro ishte operuar pejr më shumë se gjashtë muajsh – më 13 nëntor 2020 – për kancer të zorrës së trashë në spitalin “Abele Ajello” në Mazara del Vallo, me identitetin e rremë të Andrea Bonafedes.









Pra, bosi sicilian ishte kthyer në tokën e tij të origjinës dhe të mafies; ndoshta do të jetonte në Campobello di Mazara, ku Bonafede i vërtetë kishte marrë me qira shtëpinë në “via San Giovanni” dhe ku i kërkuari i drejtësisë qëndroi deri në qershor 2022, kur u transferua në vicolo San Vito.

Ndërhyrja kishte rezultuar e suksesshme, por mes mafiozëve të vërtetë dhe të pretenduar të Campobellos – të përgjuar nga karabinierët në operacionin “Hesperia”, i cili në shtator çoi në burg 35 të dyshuar, tashmë të akuzuar për mafie dhe krime të tjera – kishte nga ata që pretendonin se “iddu” kishte vdekur.

“Kërko falje”

Piero Di Natale, një dyzet e një vjeçar nga Castelvetrano, i konsideruar nga hetuesit si një nga anëtarët kryesorë të klanit të drejtuar nga Franco Luppino (i njëjti emër si Giovanni, shoferi i Messina Denaros i arrestuar me të), foli për këtë me Marco Buffa-n, 50 vjeç, nën hetim për trafik droge, përfshirje në organizata mafioze dhe armëmbajtje pa leje.

Duke e akuzuar për përhapjen e atij thashethemi për fundin e Kumbarit; një gënjeshtër dhe një rrezik për të, pasi Shefit – i quajtur Ignazieddu – nuk i pëlqeu dhe Buffa e mohonte

Di Natale: “E sheh që doli lajmi i këtij fjalimi… Mos flisni për këtë gjë, që thatë se ai ka vdekur… Sepse lajmin e kishte marrë vesh tashmë… Se ka qenë dikush që ka thënë se Ignazzieddu ka vdekur… E sheh se e merr vesh edhe kur nuk duket… Sepse ka gjithmonë shtatë-tetë veta që e informojnë…”.

Buffa i përgjigjet: “Mos më akuzoni mua, sepse vij t’ju vras ​​të dyve atje… Nuk e kam thënë kurrë këtë gjë… Të thashë… Të thashë: ‘Sipas meje është kështu…’. … përfundon me thika pastaj… Të mos flasim budallallëqe…”.

Di Natale i zbuloi Buffa-s se kishte folur për këtë incident me Franco Luppinos, duke e këshilluar atë të “kërkonte falje” dhe konfirmoi se Ignazieddu (Messina Denaro) ishte “gjallë dhe mirë”.

Me Buffa-n, i cili rekomandonte: “Sa të shkosh atje… do t’ia them personalisht… Nuk ia kam thënë kurrë këto gjëra… Thashë vetëm ‘për mendimin tim, për mua’, i thashë. Ai ‘për mua nuk është aty… Ka vdekur… Për mua…”.

“Ai është gjallë dhe mirë”

Një opinion dhe asgjë më shumë. Megjithatë, ishte e rrezikshme që lajmi të qarkullonte në mjedisin mafioz të Campobellos, ku dukshëm vazhdonte të ndihej pesha e Kumbarit dhe ishte e nevojshme që askush të mos e vinte në dyshim.

Çështje e pushteti. Gjithashtu sepse nga pjesa tjetër e bisedës del qartë se Matteo Messina Denaro, jo vetëm po luftonte kundër sëmundjes, por vazhdonte të jepte udhëzime nëpërmjet përfaqësuesit të tij të drejtpërdrejtë në zonë: Franco Luppino.

Gjithçka e zbuluar përmes sistemit të dërgimit të letrave dhe shënimeve, sipas interpretimit të karabinierëve që po përgjonin atë bisedë.

Është sërish Di Natale ai që flet: “Në një nga të fundit, i thashë më përshëndet Sandronen (person që hetuesit nuk kanë arritur akoma ta identifikojnë) dhe i thuaj që jam këtu, si dikur, me të vërtetë, më shumë se më parë… Dhe ai, është mendimi i tij… Sepse unë e vendosa këtë këtu… E vendosa këtu dhe e vendosa në këtë anë… Mund ta kontaktosh nëse ke nevojë, mund të kontaktosh me të nëse të duhet… Mua personalisht më iku mendja nga seria e emrave që kanë qenë atje…”.

Zgjidhja e konflikteve

Me pak fjalë, bosi mafioz jepte urdhra dhe shpërndante detyra në të gjithë territorin “këtij dhe atij”.

Ai siguroi bashkëpunëtorët për praninë e tij – madje edhe fizike, siç del tani – duke paralajmëruar se, “unë jam këtu si më parë, më shumë se më parë”.

Dhe ai kishte vizatuar një lloj skeme organizative të klanit, duke i treguar emrat “togerit” të tij, Luppino.

Për të cilat Di Natale raportoi: “Vlerësimin që ekziston dhe besimin që ata kanë për këtë, nuk e prisja… Deri më sot”.

Franco Luppino ishte liruar prej disa kohësh nga burgu, kishte marrë frenat e Campobello-s nën kujdesin e Messina Denaros dhe shtatorin e kaluar u kthye në burg në valën e arrestimeve të karabinierëve që kishin rrethuar qytetin me pajisje përgjuese dhe kamera.

Megjithatë, pa përgjuar apo filmuar super të arratisurin që jetonte disa qindra metra larg të dyshuarve të tjerë.

Pas arrestimit të tij, hetuesit filluan të shikonin të gjitha pamjet e regjistruara për të parë nëse në ndonjë sekuencë mund të identifikohej një fytyrë ose një figurë që mund të njihej si Matteo Messina Denaro.

Bosi është thirrur sërish për një ndërhyrje, në një tjetër dialog mes dy anëtarëve të dyshuar të mafies.

Më 15 mars 2021, 72-vjeçari Antonino Pace, nën hetim për përkatësi klanore dhe zhvatje, foli me një të dyshuar tjetër për bilancin e brendshëm të “Cosa Nostra”-s në zonën e Mazaras.

Vetëm një fjalë nga Kumbari i arratisur, shpjegoi ai, mund t’i jepte fund konflikteve: “Më së shumti, kjo mund të ndodhë… Kështu, që të shikosh atje, ‘lu siccu’ (Messina Denaro), të ballafaqojë ‘iddro’-n…”.

Teksa dëgjonin dhe transkriptonin, hetuesit menduan për kontakte të drejtpërdrejta me të pakapshmin që fshihej kushedi ku, pa mundur – në atë operacion antimafia – të kapnin fillin e duhur për të arritur atje.

Më pas, në shtator, me urdhër të Prokurorisë Publike, ata ngritën rrjetin duke hequr referenca të tjera në zonë, duke filluar pikërisht nga Luppino.

I arratisuri ishte aty dhe sipas të gjitha gjasave nuk lëvizi as pas mësymjes policore.

Duke mbetur i padukshëm edhe pse shumë i dukshëm nën maskën e pseudonimit të tij. Deri para një jave.