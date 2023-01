“Burgut të Shën Kollit i ka dalë pronari”/Lame: Gjykata nuk do veprojë më mbi pronën shtetërore, abuzimet dhe pretendimet do marrin fund

Kreu i Kadastrës Shtetërore Artan Lame gjatë një deklarate për mediat ka reaguar lidhur me regjistrimin e pronave, ku tha se ditën e mërkurë do të kalohet një vendim më këshillin e ministrave për të saktësuar njëherë procedurën e identifikimit të tyre.









Lame tha se një gjykatë nuk mund të veprojë mbi pronën shtetërore sepse do të jetë e regjistruar dhe se duhet gjetur një mënyrë tjetër për t’u kompensuar.

“Sjell shembullin e Burgut të Shënkollit në Lezhë që i ka dalë pronari oborrit të Burgut. Godina ka mbetur në shtet dhe oborrit i ka dalë pronari. Të mërkurën do të kalojë në qeveri një VKM për përditësimin e pronave publike, që do të saktësojë procedurën se si do të identifikohen këto prona. Sot po lançojmë projektin e regjistrimit të pronës shtetërore. Pretendimet e qytetarëve për pronat lidhen me kthimet dhe kompensimin e pronave. Ky proces në Shqipëri mbush 30 vjet. Ende ka një pafundësi pretendimesh. Pretendimet e sotme që ndiqen përmes ATP dhe gjykatave do të ketë këtë pozitivitet në raport me pronën publike. Një gjykatë nuk mund të veprojë mbi pronën shtetërore sepse do të jetë e regjistruar. Gjykatës i kthehet mbrapsht kërkesës. Oborri është pjesë e shkollës, gjej një mënyrë tjetër të kompensohet. Abuzimi fillonte me kthimin e pronave dhe komisionin që pranonte kërkesën”, tha Lame.