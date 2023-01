Çështja e detit me Greqinë/ PL kërkesë kryeministrit Rama: Bëj transparencën lidhur me kufijtë shtetërore dhe hapësirën territoriale, po ashtu dhe përmbajtjen e marrëveshjes

Partia e Lirisë ka reaguar në lidhje me çështjen e detit me Greqinë, ku nënkryetari Petrit Vasili i kërkuar kryeministrit Edi Rama të bëjë transparencë sipas tij kemi të bëjmë me një çështje kritike siç janë kufijtë shtetërorë dhe hapësira territoriale e Republikës së Shqipërisë.









‘Problemet, që ngrihen dhe evidentohen në letrën e presidentit janë shumë serioze dhe kritike, pasi kemi të bëjmë me kufijtë shtetërorë dhe hapësirën territoriale të Republikës së Shqipërisë. Në këtë letër evidentohen me të dhëna dhe dokumente se veprimet e Qeverisë kanë qenë në shkelje të Kushtetutës, të njëanshme, aspak transparente dhe jo profesionale duke vënë në rrezik shumë serioz interesat territoriale të Republikës së Shqipërisë’, tha ai.

Në një deklaratë për mediat, Vasili ka parashtruar një sërë pyetjesh për kryeministrin ku ndër të tjera ka kërkuar që të bëhet transparente përmbajtja e marrëveshjesh dhe zhvillimin e negociatave.