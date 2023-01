“Dua shpërndarje nga të gjithë”, nënkryetari i PD nxjerr bisedat në Whatsapp: Ja si poshtërohen punonjësit e Bashkisë Elbasan

Nënkryetari i PD-së, njëkohësisht kandidat për Bashkinë e Elbasanit Luçiano Boçi ka publikuar sot mesazhet në “Whatsapp” të punonjësve të bashkisë Berat.









Boçi shkruan se punonjësit e Bashkisë Elbasan poshtërohen për të bërë shpërndarjet e orekseve momentale politike të pushtetit në Facebook.

“Ja si poshtërohen punonjësit e Bashkisë Elbasan për të bërë shpërndarjet e orekseve momentale politike të pushtetit në FCB.

Ndërsa për problemet e qytetarëve s’ka as SHARE, as LIKE, se për zgjidhje as që bëhet fjalë.

#Ndryshojmënë14Maj”, shkruan ai.