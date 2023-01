‘Ekspertët’ e vitit 1923 bënë parashikime për jetën e vitit 2023 dhe disa prej tyre janë të sakta

Shpërthimi nga e kaluara









Kthesa e vitit të ri shpesh vjen me një sasi të mjaftueshme të kujtimeve të së kaluarës. Ne mendojmë për vitin që sapo kaluam, gjithçka që ka ndryshuar dhe vendosim dëshirat tona për muajt në vijim.

Një burrë në Twitter me siguri shikoi të kaluarën kur hymë në vitin 2023, por shumë më mbrapa sesa shumica e njerëzve.

Paul Fairie drejton një llogari në Twitter ku poston gjetje interesante nga gazetat e vjetra. Kohët e fundit ai bashkoi një varg parashikimesh se si do të ishte jeta në vitin 2023 nga letrat e datës 1923, 100 vjet në të kaluarën. Këtu janë disa nga parashikimet që ai përfshiu, nga ato të sakta deri tek ato befasuese.

Ne të gjithë jetojmë për të qenë shekullor

Duke filluar me një parashikim të lartë, me sa duket disa shkencëtarë besuan se ne të gjithë do të jetonim mesatarisht deri në 300 vjeç në vitin 2023. Aktualisht, jetëgjatësia mesatare amerikane është pak më shumë se 77 vjet, kështu që jo aq sa ata shpresonin se do të ishte .

Thënë kjo, është një përmirësim mjaft i madh nga jetëgjatësia e vitit 1923, e cila ishte afërsisht 57 – që do të thotë se ne kemi fituar 20 vjet jetë në 100 vjet.

Ndërsa është jashtëzakonisht e pamundur që njerëzit të jenë në gjendje të arrijnë moshën 300 vjeç vetëm falë rënies natyrale të trupit ndërsa plakemi, gjithnjë e më shumë njerëz po jetojnë afër 100-ve falë përparimeve në kujdesin mjekësor.

Tendencat e veçanta të bukurisë

Bukuria dhe tendencat e modës të së ardhmes kanë qenë gjithmonë tema të njohura për parashikime, në mënyrë që njerëzit të qëndrojnë përpara kurbës. Çdo vit, ne shohim lista të tendencave të ardhshme të stilit për t’u kujdesur, dhe ato që ekspertët besojnë se do të jenë ‘në’ një sezon mbi një tjetër.

Bukuria do të jetë kudo

Pavarësisht nga tendencat e stilit, njerëzit e së kaluarës besonin se tani, të gjithë do të ishin të bukur – aq të bukur sa nuk do të kishte nevojë për konkurse bukurie.

Kjo është magjepsëse. Ndërsa ka ende konkurse bukurie, ata nuk gabonin që tani njerëzit e bukur janë kudo. Përtej evolucionit të formave dhe stileve të fytyrës gjatë dekadave, prezantimi i mediave sociale do të thotë që në çdo moment të kesh akses në një pjesë të njerëzve të mrekullueshëm që postojnë veten në internet.

Ka gjithashtu një rritje të popullaritetit të gjërave si grimi, kirurgjia plastike, madje edhe redaktimi i fotografive që e bëjnë ‘bukurinë’ tradicionale më të aksesueshme.

Nuk ka më gazeta

Edhe përpara rritjes së publikimeve të lajmeve në internet dhe televizive, njerëzit tashmë parashikonin vdekjen e lajmeve të shkruara.

Ky parashikim citon në mënyrë specifike një transmetim radiofonik të formuar si formatin që do të merrte përsipër fjalën e shkruar, një transmetim që do të ishte i disponueshëm në “varietetet e avionëve” që “po fluturojnë nëpër qiejt”. Ndërkohë që ata ndoshta po imagjinonin gjëra të tilla si makina fluturuese dhe trena, ne me të vërtetë kemi shumë aeroplanë dhe asnjëri nuk është i njohur për aksesin e tyre në lajmet e radios gjatë qëndrimit në bord.

Epoka Wireless

Në këtë hyrje, një profesor me emrin AM Low thotë se “telefoni pa tela, shikimi, nxehtësia, energjia dhe shkrimi mund të luajnë të gjitha role të rëndësishme” në mënyrën se si ne e drejtojmë luftën. Ai thotë gjithashtu se një luftë përfundimtare e vitit 2023 “do të jetë natyrshëm një luftë me valë, sepse nuk ka fund për mundësitë e kësaj force të mrekullueshme”.

Të quash një forcë “të mrekullueshme” vetëm për të përshkruar se si do të përdorej në kohë lufte sigurisht që është e diskutueshme, por ai gjithashtu nuk gaboi në faktin se këto përparime në teknologji ndryshuan gjithçka për të gjithë, kështu që sigurisht ata përfituan nga lufta disi.

Çuditërisht, Low tha gjithashtu se “telepatia mendore do të ekzistojë në embrion dhe do të formatojë një metodë shumë të dobishme komunikimi”. Sigurisht që do të ishte e dobishme, por ne jemi shumë larg zhvillimit të telepatisë në lindje (nëse kjo është edhe e mundur).

Në ëndrrat tona

Një ‘ekspert elektrik’ besonte se njerëzit e së ardhmes nuk do të kishin më nevojë të punonin shumë. Ditët e punës do të zgjasin maksimalisht në katër orë, me një ton punë që do të zëvendësohej me ‘energjinë elektrike’. Shumë punë janë zëvendësuar me të vërtetë nga automatizimi, domethënë shumë punë në fabrikë dhe pozicione të lidhura me të dhënat, por ne nuk jemi aspak pranë zhdukjes së punës si koncept.

Të jetuarit sipas pritshmërive

Ky lloj i njohurive të së kaluarës është kaq magjepsës dhe vërtet tregon se sa larg kemi arritur si shoqëri. Ne i kemi përmbushur disa nga këto pritshmëri dhe i kemi tejkaluar ato, ndërsa të tjerat i kemi përmirësuar aq shumë sa qeshim me mendimin e thjeshtë.

Parashikimet që bëjmë për të ardhmen thonë gjithashtu shumë për atë se ku jemi sot, ku qëndrojnë vlerat tona dhe çfarë duam të shohim të rritet. Ku mendoni se do të jenë njerëzit në 100 vjet të tjera? Çfarë shpresash keni për fëmijët dhe nipërit tuaj ndërsa shoqëria vazhdon të përparojë?

Vjen një moment ku e ardhmja është jashtë duarve tona dhe gjithçka që mund të bëjmë është të kemi besim te brezat e rinj se ata do të marrin vendime për ta bërë botën një vend më të mirë. Është e natyrshme të shqetësohesh, por lejoji vetes edhe këtë liri pa përgjegjësi. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për diçka që nuk mund ta kontrolloni.

Revista Psikologjia/