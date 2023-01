“Garda ka vrarë me urdhër”, Artan Hoxha dëshmon për ’21 Janarin’: Dy të vrarë janë ende pa autor! Ja personat që sot duhet të japin përgjigje

Gazetari investigativ Artan Hoxha gjatë një prononcimi për mediat pas dëshmisë së dhënë në Policinë e Tiranës në lidhje me audion e zbuluar nga protesta e 21 janarit.









Hoxha deklaroi për gazetarët se detyrat i është lënë policisë gjyqësore, ndërsa shtoi më tej me tone humoristike se duke ndjekur fjalën e avokatit Maks Haxhia, është veshur trashë pasi është i përgatitur për të qëndruar gjatë në këto ambiente.

Sakaq, ai shtoi se çfarë ka qenë për tu bërë publike është bërë nga ana e tij, ndërsa bëri thirrje për dhënien e një përgjigje për familjarët e viktimave Aleks Nika dhe Hekuran Deda të cilët sipas tij “janë ekzekutuar me urdhër” dhe ende nuk kanë autorë.

“Unë i jam përgjigjur thirrjes që ka bërë prokuroria që po heton. Me sa pashë detyra i është lënë policisë gjyqësore. Duke ndjekur fjalën e avokatit Maks Haxhia për tu veshur trashë në kohë dimri këtu, unë jam veshur me triko leshi, pallto, jam i përgatitur për të qëndruar gjatë. Çfarë ka qenë për tu bërë publike është bërë nga unë, tani mbetet në dorën e hetimit, janë ata që e vlerësojnë nëse është një provë, nëse mund të jetë një element që ndihmon grupin e hetimit për zbardhjen e 21 janarit. Sot është fakt se edhe 12 vite mbrapa kemi 2 të vrarë në bulevard, Hekuran Dedën dhe Aleks Nikën që janë ekzekutuar dhe janë pa autorë. Sot ish kryeministri i kohës duhet të japë përgjigje, ai vazhdon me variantin e vjetër, që ka dalë një Carlo Gambino prapa, që garda ka zbatuar ligjin e armëve, por mua me rezulton se garda ka ekzekutuar me urdhër qytetarë të pafajshëm. Ka vrarë qytetarë. Për sa kohë këto vrasje janë pa autorë, duhet të kemi përgjigje”, tha ai.