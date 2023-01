Gazetari Artan Hoxha jep dëshminë në polici: Kjo është mundësia e fundit të gjenden autorët e vrasjes së 21 janarit

Gazetari Artan Hoxha ka dëshmuar sot në drejtorinë e Policisë së Tiranës për provën e re që disponon për ngjarjen e rëndë të 21 janarit të vitit 2011.









Në një prononcim për mediat, Hoxha tha se ka dhënë të gjithë informacionin që ka në dispozicion dhe se si e ka siguruar këtë provë të re.

Sipas tij, ky mund të jetë shansi i fundit për të zbardhur ngjarjen e rëndë të 21 janarit ku u vranë 4 persona. Hoxha tha se këtë çështje duhet ta hetojë SPAK, duke qenë se dyshohet se janë të përfshirë zyrtarë të lartë të shtetit të asaj kohe.

Pjesë nga deklarata e Artan Hoxhës

Ajo që do të kërkoja, këtë çështje ta marrë në dorë SPAKU. Duke marrë parasysh se ky eshtë një krim shtetëror, patjetër është një atribut i prokurisë së posaçme SPAK.

Në atë kohë nuk kanë dhënë deklarata as ish kryeministri Berisha, as ish-presidenti Bamir Topi, as ish-ministri i Brendshëm Lulëzim Basha e as ish-kryeprokurorja Ina Rama.

As Edi Rama i cili ka qenë kryetari i opozitës e tani është kryeministër nuk është pyetur atë kohë. Kjo është mundësia e fundit për ta zbardhur atë ngjarje. E para ka kaluar shumë kohë, kemi një strukturë të re që është SPAK. Është momenti i duhur se nëse nuk zgjidhet dhe në këtë moment nuk ka për tu zgjidhur.

Duhet gjetur kush i ka vrarë katër persona në bulevardin Dëshmorët e Kombit me duar në xhepa jashtë perimetrit të sigurisë së Kryeministrisë, vënë nga garda e Republikës.

Unë deklarova informacionin që disponoj dhe për çfarë bëhet fjalë në lidhje me këtë ngjarje. Besoj që hetimi do të vazhdoj e do ketë persona të tjerë që do thirren dhe jam i gatshëm që të vij sa herë të më kërkohet.

Berisha më zhgënjeu te pjesa e imagjinatës, nuk është më kreativ si më përpara, skishte pse e katandiste këtë tek Ardi Veliu.