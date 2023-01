Gratë në pushtet/ Jacinda e ‘Dobët’ dhe Shana nuk ndihet mirë kohët e fundit

“Udhëheqja është një femër”. Një ‘zuskë’ që përkëdhel veshët? Apo ndoshta një udhërrëfyes për përfaqësimin e barabartë të grave në politikë në të ardhmen? Ndoshta një njohje për të gjithë ata që udhëheqin rrugën duke marrë gjithnjë e më shumë drejtimin e vendeve?









Lista, në fund të fundit, po rritet dhe është pikërisht ky zgjerim që e bën rreshtin e mësipërm të tingëllojë pothuajse i besueshëm. Në të vërtetë, pas ish-kancelares Angela Merkel e cila qeverisi nga viti 2005 deri në 2021 fuqinë e parë ekonomike evropiane, fytyra të reja dhe të freskëta u shfaqën në arenën politike globale. Në lulëzimin e rinisë së tyre ato pretenduan dhe fituan pozita pushteti.

Një prej tyre ishte kryeministrja e Zelandës së Re Jacinda Ardern. Njoftimi i dorëheqjes së saj të papritur, megjithatë, hedh dritë mbi një aspekt tjetër të dikotomisë “gruaja dhe politika”, e cila shkon përtej saj dhe prek si kryeministren e Finlandës, Islandës, Danimarkës dhe në fund të gjithë atyre që u përpoqën të kalonin përpjetë, rrugën e vështirë dhe të gjatë drejt barazisë mes burrave dhe grave në sferën publike.

BBC World e përmbledh reflektimin me titullin “Jacinda Ardern heq dorë: A mund t’i kenë gratë vërtet të gjitha?”. Shumë kanë reaguar duke e quajtur seksist. Por a zbulon një të vërtetë të pakëndshme? D.m.th. që edhe ai që iku edhe të tjerët që mbetën, përveç simboleve të progresit, janë edhe dëshmi e gjallë se seksizmi dhe stereotipet ruhen dhe mbeten femërore…

Politika dhe seksizmi

“Niv, mami mezi pret të jetë pranë teje kur të fillosh shkollën. Dhe, Clark, le të martohemi më në fund”, ishte rreshti i fundit i aktit të fundit të Jacinda Ardern në skenën më kërkuese të botës: arenën politike! Kryeministrja 42-vjeçare e Zelandës së Re ishte bërë diçka si një totem për progresistët kudo që ishin – dhe jo rastësisht. Ajo u bë kryetarja femër më e re e qeverisë në botë kur u zgjodh kryeministre në vitin 2017, vetëm 37 vjeçe.

Ajo shënoi një fitore të madhe në zgjedhje. Ajo ishte ajo që e ktheu Zelandën e Re në hartë dhe i shpëtoi Laburistët nga disfata e sigurtë elektorale. Që atëherë ajo ka arritur të miratojë një ligj që siguron paga të barabarta për gratë dhe burrat, për të trajtuar me qëndrueshmëri pandeminë në vendin e saj dhe për të ulur pagën e saj duke e quajtur “tepër të lartë në krahasim me atë të bashkëqytetarëve të mi”. Ajo gjithashtu është vlerësuar për qëndrimin e saj shembullor pas sulmit më të keq terrorist në vendin e saj, i cili mori 51 jetë dhe ndryshoi ligjet e armëve.

Së bashku me Emmanuel Macron, ajo kryesoi samitin për parandalimin e transmetimit të përmbajtjes terroriste në internet. Në mes të gjithë kësaj, ajo lindi edhe fëmijën e saj të parë, duke u bërë liderja e dytë e sapozgjedhur botërore që lindi gjatë kohës që ishte në pushtet. Pas kaq shumë rekordeve dhe kaq shumë të parave, ajo rinovoi edhe një herë: shpalli tërheqjen e saj vullnetare nga politika në një mënyrë të paimagjinueshme për etikën politike.

Ajo e deklaroi veten njerëzore dhe si e tillë e lodhur, e dobësuar, e paaftë për të vazhduar dhe e vendosur për t’iu përkushtuar familjes së saj të ndjerë. Pas vendimit të saj, në fakt ajo pranoi se edhe pse e trishtuar, emocioni që e dominon është ai i lehtësimit. “Më në fund fjeta e qetë pas një kohe të gjatë”, deklaroi ajo. Edhe pse të gjithë u habitën, mjafton një retrospektivë për të kuptuar problemin. Sapo u shfaq për herë të parë në publik me foshnjën e saj në krahë, një gazetar e pyeti: “Si do të mund ta vazhdosh punën si nënë e re tani?” “Është krejtësisht e papranueshme që gratë duhet t’i përgjigjen një pyetjeje të tillë”, u përgjigj ajo. “A ka mundësi që ky fakt të përcaktojë nëse gruaja do të punësohet apo jo? Nëse do t’i bëjë mirë apo jo?” Duket se rezervuari i saj ishte ende plot atëherë. Sot ajo thotë se i ka mbaruar gazi.

Sipas gazetës The Guardian, “ngacmimet e vazhdueshme, ofendimet dhe sulmet personale” që nuk do të ndodhin në një shkallë dhe intensitet të tillë ndaj një burri kontribuan në këtë djegie. Në vitin 2022, policia e Zelandës së Re raportoi se kërcënimet ndaj kryeministres ishin trefishuar pothuajse në tre vjet. Është për t’u habitur që disa deputetë – edhe në opozitë – argumentojnë se ajo është “përzënë nga detyra”, duke i bërë thirrje Zelandës së Re të rishikojë kulturën e saj politike.

Në fund të fundit, nuk është i vetmi vend që ka ende një rrugë për të bërë. 34-vjeçarja Sana Marintheu rekordin e kryeministres më të re në botë të mbajtur më parë nga Jacinda Ardern kur u zgjodh kryeministre e Finlandës në dhjetor 2019. E reja shpejt e mbushi kabinetin e qeverisë së saj me bashkëmoshatarë. Pas valës së parë të entuziazmit, një kopertine të ndezur në revistën ikonike Time dhe shumë homazheve të tjera, humori ndryshoi. Publikimi i një fotoje të kryeministres me dollakë të bardhë e devijoi debatin nga puna e saj politike në çështje të tjera, si “nëse dhe sa punon ajo për të mbajtur të pasmet e saj të parezistueshme perfekte”, siç shkruan një gazetë. Fotoja specifike ka qenë e fokusuar tek ajo e pasme, teksa ajo po shtynte padyshim karrocën.

Sana dhe dollakët

Kryeredaktori i revistës që publikoi foton e mbrojti ngjarjen duke thënë se ishte një “imazh lajmi”. Kur u pyet nëse do të bënte të njëjtën gjë me një politikan mashkull, ai u përgjigj se “ndoshta askush nuk do të donte të shihte të pasmet e një burri”! Pak kohë më parë, politikania e re e kishte gjetur sërish veten në qendër të një polemike në internet. Këtë herë për fotosesionin e saj në revistën e njohur të modës në vend “Trendi”, në të cilin kishte dhënë një intervistë. “Shumë seksi”, “të kota” dhe “jo serioze” kanë qenë disa nga komentet që i janë bërë.

Pavarësisht vlerësimeve të larta të tij prej 58%, mediat u fiksuan pas të ashtuquajturës ‘Breakfastgate’. Një skandal i supozuar se sa kushtoi mëngjesi i saj ose zakoni i saj për të pastruar vetë rezidencën e saj zyrtare. Megjithatë, “Partygate” ishte goditja më e madhe dhe një shembull ilustrues i kulturës së veçantë edhe të “finlandës progresive”. Fotot dhe videot e zbuluara nga një festë private ku ajo mori pjesë u bënë kryetituj. Ajo u detyrua të bënte një test droge, i cili rezultoi negativ.

Në fund, autoriteti i pavarur e ka justifikuar, pasi ka vlerësuar se këto janë momente personale dhe nuk përbëjnë neglizhencë detyre. Në atë kohë ajo kishte deklaruar qartë: “Edhe unë kam nevojë për gëzim, argëtim, dritë në kohët e errëta që jetojmë. Edhe nëse kjo përfshin foto ose video që unë personalisht nuk doja t’i shihja, dhe as ju. Unë jam qenie njerëzore…” Hillary Clinton nxitoi të fliste në krah të Sana Marin, duke postuar një foto të saj duke kërcyer, duke shkruar: “Ja ku jam në Kartagjenë ndërsa isha atje për një takim zyrtar si Sekretare e Shtetit. Vazhdo të kërcesh, Sana Marin”.

Sterilizimi

Kryeministrja daneze Mette Frederiksen tha në një intervistë se është detyruar shumë herë të fshehë natyrën e saj femërore dhe të mbrohet në një “rol steril”. Ashtu si Angela Merkel që e kaloi karrierën e saj politike duke u përpjekur të linte mënjanë gjininë e saj.

Mette Frederiksen e mësoi këtë mësim kur paraardhësja e saj Elle Schmidt bëri bujë për guximin të ulet pranë Barack Obamës në funeralin e Nelson Mandelës. Kjo supozohet se e mërziti gruan e Barack, Michelle, veçanërisht kur ata bënë një selfie me presidentin amerikan dhe kryeministrin britanik, David Cameron.

Papritur të gjithë e njohën atë për arsye të gabuara dhe jo sepse ajo ishte politikania që e ktheu ekonominë e vendit të saj në ujëra të qetë pas krizës së vitit 2008. Në të njëjtën kohë zbulimet nga gazetaret femra për ngacmimet nga kolegët e tyre meshkuj e shtynë Mette Frederiksen të premtonte hetimin e menjëhershëm të këtyre akuzave të rënda dhe të njoftojë ngritjen e një komisioni të pavarur juristësh për të ndërmarrë hetimin. “Ne kemi vërtet një rrugë të gjatë për të bërë përpara se të marrim seriozisht”, thuhet t’u ketë thënë ajo kolegëve të saj në acarim të dukshëm.

Magdalena Andersson, ish-kryeministrja e Suedisë, iu përgjigj troç thashethemeve se ajo është “irrituese, e vështirë dhe veçanërisht e rreptë”. Në të vërtetë, të shumtë janë ata që e karakterizojnë atë si “të pabuzëqeshura” dhe “skifteri të politikës fiskale”. Në jetën e saj personale, megjithatë, ajo është një person tjetër. Ajo është e martuar për 25 vjet me një profesor ekonomie, i cili kënaqet duke lënë gruan e tij të jetë yll dhe ai ta mbështesë atë. Ata kanë dy fëmijë. Ajo ka deklaruar se ka zgjedhur të veshë këtë “uniformë” për të mos u trajtuar nga kolegët dhe gazetarët si një “grua e dobët”.

Pavarësisht progresit, sa më sipër konfirmon keqtrajtimin që Historia ka rezervuar për gratë e forta me kalimin e kohës. Autorja Mary Bird në librin e saj “Gratë dhe pushteti” u drejtohet mizogjenëve dhe trollëve në mbarë botën që sulmojnë pamëshirshëm gratë – shumë shpesh ato të fuqishme – dhe i pakësojnë ato.

Ai e gjurmon origjinën e kësaj mizogjinie në kohët e lashta, duke shqyrtuar kurthe gjinore dhe mënyrat në të cilat Historia i ka poshtëruar dhe dobësuar gratë e fuqishme që nga kohërat e lashta. “Nëse ne mendojmë se gratë nuk janë plotësisht brenda strukturave të pushtetit, a jemi të sigurt se duhet të ripërcaktojmë gratë dhe jo vetë pushtetin? pyet ai…