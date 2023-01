Kontrabandoi bagëti të imta në Kakavijë, kapet 37-vjeçari. E pëson dhe doganieri pasi favorizoi të riun duke shpërdoruar detyrën

Një 37-vjeçar është proceduar penalisht në Gjirokastër, pasi tentoi të kalonte në pikën Doganore të Kakavijë bagëti të imta.









Mësohet se shtetasi me iniciale A.B., është kapur duke transportuar në automjet me bagëti të imta por pa kryer proceduat doganore.

Sakaq është proceduar dhe doganieri, me iniciale A. Ç., pasi dyshohet se ka shpërdoruar detyrën duke favorizuar të riun për të kaluar bagëtitë e imta.

Njoftimi i policisë:

Goditet 1 rast i kontrabandës, procedohet penalisht 1 shtetas. Procedohet penalisht dhe një doganier i Pikës Doganore Kakavije, për shpërdorim detyre.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare të DVP Gjirokastër, në bashkëpunim me Sektorin e Policisë Rrugore, në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e kontrabandës me mallra, bazuar në inteligjencën informative, goditën një rast të kontrabandës, për të cilin u referuan materialet në Prokurori dhe nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin A. B., 37 vjeç, banues në fshatin Velabishtë, Berat, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të tjera”. Shtetasi A. B. është kapur në flagrancë, në aksin rrugor Memaliaj-Krahës, duke transportuar me automjet, bagëti të imta, të cilat i kishte kaluar nëpërmjet Pikës së Kalimit Kufitar Kakavije, pa kryer procedurat doganore.

Në vijim të veprimeve u referuan materialet në Prokurori dhe nisi procedimi penal edhe për shtetasin A. Ç., me detyrë doganier i Pikës Doganore Kakavije, pasi dyshohet se ka shpërdoruar detyrën duke favorizuar shtetasin A. B., për të kaluar bagëtitë e imta, pa kryer procedurat doganore.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.