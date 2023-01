Lufta në Ukrainë/ Lavrov: Tani kemi një luftë midis Rusisë dhe Perëndimit!

Pothuajse një vit ka kaluar nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës dhe sot ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov lëshoi ​​një deklaratë paralajmëruese të fuqishme: “Nuk po flasim më për një luftë hibride Rusi-Perëndim, por për një të vërtetë”.









“Për sa i përket asaj që po ndodh në Ukrainë, ne po flasim për faktin se nuk është më një luftë hibride, por një e vërtetë, Perëndimi është duke u përgatitur për një kohë të gjatë kundër Rusisë, duke u përpjekur të shkatërrojë gjithçka ruse që ka mbetur në Ukrainë. Nga gjuha te kultura – që ka shekuj me radhë – dhe po ashtu ua kanë ndaluar qytetarëve të flasin gjuhën e tyre amtare”, sqaroi Lavrov në deklaratat e tij për Perëndimin në një konferencë për shtyp të mbajtur pas bisedimeve me ministrin e jashtëm të Afrikës së Jugut, Naledi Pandor, siç raporton agjencia ruse e lajmeve TASS.

Ndër të tjera, Lavrov vuri në dukje se Ukraina ka miratuar ligje që ndalojnë arsimin në rusisht, mediat në rusisht dhe ligje që ndalojnë në mënyrë efektive përdorimin e gjuhës ruse në jetën e përditshme:

“Çdo kontakt kulturor që lidhet me gjuhën ruse është i ndaluar dhe e gjithë kjo është të mbështetur nga Perëndimi. Ashtu si Perëndimi mbështet marshimet e rregullta të neo-nazistëve me svastika, me simbole përçarëse të ndaluara nga gjyqet e Nurembergut, ashtu edhe Perëndimi i mbështet të gjitha këto”.

Kujtojmë se ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ishte sot në Afrikën e Jugut për bisedime me një nga aleatët më të rëndësishëm të vendit të tij në një kontinent të ndarë për pushtimin rus të Ukrainës dhe përpjekjet perëndimore për të izoluar Moskën.

Lavrov u takua me homologun e tij afrikano-jugor Naledi Pandor në kryeqytetin Pretoria në atë që zyrtarët e qeverisë së Afrikës së Jugut e përshkruan si një vizitë zyrtare. Megjithatë, partitë opozitare dhe komuniteti i vogël ukrainas i vendit e dënuan vizitën.

Pandora ka këmbëngulur vazhdimisht se vendi i saj nuk mbështet asnjërën palë dhe ka kritikuar Perëndimin për dënimin selektiv të Rusisë duke injoruar veprimet e tjera agresive, siç është pushtimi i tokës palestineze nga Izraeli.

Megjithëse Afrika e Jugut ka deklaruar neutralitetin e saj në konflikt dhe ka abstenuar nga votimi për rezolutat në Kombet e Bashkuara, ajo ka mbajtur marrëdhënie të ngushta me Rusinë, i cili ishte mik i Kongresit Kombëtar Afrikan aktual në pushtet kur ishte një lëvizje çlirimtare kundër sundimit të pakicës së bardhë.

Ushtria e Afrikës së Jugut do të presë një stërvitje të përbashkët ushtarake me Rusinë dhe Kinën në bregun lindor të vendit nga 17 deri më 27 shkurt, një lëvizje që ka të ngjarë të tendosë më tej lidhjet me Uashingtonin dhe vendet evropiane. Madje përkon me përvjetorin e parë të pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt.

“Ukrainasit do të vuajnë nëse Perëndimi dërgon tanke në Kiev”, kërcënon Peskov. Ukrainasit janë ata që do të vuajnë nëse Perëndimi dërgon tanke në mbështetje të Kievit, tha sot Kremlini, në pyetjen nëse Berlini do të japë leje për misionin Leopard në Ukrainë.

Siç tha Dmitry Peskov, mosmarrëveshjet në Evropë për t’i dhënë apo jo tanke Kievit tregojnë “nervozizmin” që mbizotëron brenda NATO-s dhe shtoi se të gjitha vendet kanë përgjegjësi për pasojat e furnizimit me armë në Ukrainë. “Por sigurisht që të gjitha vendet e përfshira, drejtpërdrejt ose tërthorazi, duke furnizuar Ukrainën me armë dhe duke rritur nivelin e saj teknologjik mbajnë përgjegjësi (për vazhdimin e konfliktit). Përfundimi është se ukrainasit janë ata që do të paguajnë çmimin për kjo mbështetje e rreme”, tha zëdhënësi i Kremlinit.

Peskov refuzoi të përgjigjet nëse presidenti Vladimir Putin do të kërkojë rizgjedhjen në vitin 2024 kur t’i mbarojë mandati aktual, duke shtuar se nuk ka pasur njoftime për këtë çështje. Spekulimet për planet e Putinit për vitin 2024 – kur zgjedhjet do të mbahen sipas Kushtetutës ruse – janë të përhapura në mediat ruse.

“Presidenti nuk ka bërë asnjë deklaratë për këtë çështje”, tha Peskov kur u pyet për këtë. Grupet e të drejtave të njeriut, vëzhguesit e pavarur dhe qeveritë perëndimore thonë se zgjedhjet ruse nuk janë të lira apo të drejta.

Ka pasur gjithashtu akuza të përhapura për mashtrime zgjedhore, të cilat Kremlini i ka hedhur poshtë. Sa i përket sanksioneve të SHBA-së kundër organizatës mercenare ruse Wagner, Peskov hodhi poshtë rëndësinë e tyre duke thënë se ato praktikisht nuk do të kenë asnjë ndikim praktik, jo vetëm për organizatën, por edhe për Rusinë.

Shtetet e Bashkuara të premten e caktuan Wagnerin, i cili mbështet forcat ruse në Ukrainë dhe pretendon meritën për sukseset në fushën e betejës, një “organizatë kriminale ndërkombëtare” dhe njoftoi sanksione të reja kundër saj që do të shpallen këtë javë. Përveç kësaj, Peskov tha se Kremlini është ende i interesuar të komunikojë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, por se nuk ka plane për një takim midis shefit të saj Rafael Grossi dhe presidentit rus Vladimir Putin.

Peskov tha se raporti i inteligjencës ruse që pretendon, pa ofruar prova, se Ukraina po grumbullon armë në termocentralet e saj bërthamore tregon rëndësinë e dialogut me IAEA.

Gazeta Shqiptare