Manja për 21 janarin: Provat e reja ‘nxjerrin zbuluar’ urdhrin për ekzekutim, SPAK të ndërtojë hetimin e të qetësojë zemrat e familjarëve të viktimave

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka reaguar sërish në lidhje me ngjarjen e 21 janarit 2021, ku mbetën të vrarë katër protestues.









Në një deklaratë për mediat, Manja tha se provat e reja që kana dalë vërtetojnë se vrasjet nuk ishin nga pakujdesia dhe se drejtësia nuk duhet të heshtë.

Sakaq shtoi se edhe pse kanë kaluar 12 vite nga ngjarja duhet që SPAK të ndërtojë skemën e ngjarjes dhe të hetojë në mënyrë objektive dhe mos ndikohet nga politika.

“Nuk ka vrasje nga pakujdesia, prova e re që ka dalë vërteton se është dhënë urdhër. Ju e mbani mend se çfarë ka ndodhur në 21 janar, ndërkombëtarët kanë negociuar me Sali Berishën. E mbani mend se Berisha njësoj siç bëjnë njerëzit e rrugës negocione urdhrat e ekzekutimit sepse nuk pranonte t’i dorëzonte. Mbante në kryeministri zinxhirin e urdhrave. Vijmë sot pas 12 vitesh, ku duhet hetuar se kush i fshihu provat dhe gazetari ka siguruar një kasetë audio. Në momentin që ka dalë kjo provë nuk do heshtim, do kemi një drejtësi ndryshe e të jemi të gjithë të barabartë. Sot kemi prova dhe akoma ne rimë e presim se çfarë do bëjë drejtësia, drejtësia do bëjë detyrën për të qetësuar familjarët e viktimave. Nëse t’i del në protestë e të vret shteti, atëherë nuk është demokraci. Nuk di nëse ka organ hetimi që thotë se është vrasje nga pakujdesia. Është ora që SPAK-u pa u ndikuar nga askush të ndërtojnë hetimin në mënyrë objektive mbi faktet që do sigurojnë. Berisha edhe sot deklaron se do bëjë të njëjtën gjë nëse do kishte një 21 janar të dytë”, tha ai.