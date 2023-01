Scholz dhe agjentura ruse!

Për “Scholz” në Ukrainë është një folje që do të thotë të premtosh vazhdimisht diçka pa pasur kurrë ndonjë qëllim për ta bërë atë, shkruan Evgenii Dainov.







Në politikë, veprimet e palogjikshme zakonisht kanë dy shpjegime: marrëzi ose komplot. Cili nga të dy ia shpjegon fenomenin e “Scholz”-it?

Kancelari gjerman ka premtuar prej muajsh se do të furnizojë Ukrainën me armatimin e rëndë që i nevojiten për të larguar rusët nga territoret e saj të pushtuara. E megjithatë ai nuk ka dhënë asgjë, së fundmi dhe më skandalozisht – në takimin e fundit të fuqive perëndimore, të mbajtur në “formatin Ramstein” për ndihmën ushtarake për Kievin. Kancelari Scholz as nuk shqetësohet më për të shpikur justifikime (të pa)gjasa të tingëlluara, të tilla si “zbatuesit janë kundër dërgimit të armëve të rënda” ose “prodhuesve u duhet më shumë kohë”. Gjatë ditëve të fundit, kur u shty për të shpjeguar veten, ai është kundërpërgjigjur duke drejtuar gishtin nga amerikanët.

Pak njerëz seriozë e besojnë atë këto ditë, veçanërisht duke pasur parasysh se ai refuzon të lejojë as vende të tjera me tanke gjermane, si polakët, t’i dorëzojnë ato në Ukrainë në kohë për të kundërshtuar ofensivën e ardhshme ruse.

Por nuk janë vetëm gjermanët ata që demonstrojnë modele të tilla sjelljeje hutuese. Pak para takimit të Ramsteinit, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez doli me sugjerimin qesharak që Perëndimi të rifillonte negociatat me Vladimir Putinin në “formatin e Normandisë”, të njëjtin format i cili, i kryesuar nga Angela Merkel, e ndihmoi Putinin të përgatitej për luftë e gjithanshme.

Marrëzi apo konspiracion?

Edhe pse marrëzia është zakonisht e zbatueshme në raste të tilla, gjermanët në veçanti duken të prirur për të komplotuar me Kremlinin. Me një ish-kancelar, një ish-drejtor të Deutsche bank dhe disa ish-zyrtarë të tjerë të lartë gjermanë që tani punojnë për kompanitë ruse, politikanët e Evropës Lindore janë ankuar për vite me radhë për “shroderizimin” e politikës së jashtme gjermane. Termi vjen nga ish-kancelari Gerhard Schröder, i cili nxiti ndërtimin e gazsjellësit North Stream 2 ndërsa ishte në pushtet, vetëm për t’u bërë drejtor i tij në emër të Kremlinit pas largimit nga detyra.

Edhe një vëzhgues i rastësishëm i çështjeve gjermane do të ketë vënë re deri tani se çdo veprim politik energjik kundër Rusisë ose në mbështetje të Ukrainës tenton të fundoset në një lloj moçali menjëherë pasi të shpallet.

Mënyra se si funksionon kjo mund të shihet, për analogji, në vende si Bullgaria, të famshme prej kohësh për depërtimin e agjentëve rusë në të gjitha nivelet e vendimmarrjes, nga lart poshtë. Brenda këtij sistemi, çdo udhëzim që buron nga lart dhe armiqësor ndaj interesave të Rusisë has në rezistencë në rritje ndërsa lëviz në zinxhirin e komandës, vetëm për t’u zhdukur përpara se të arrijë në pikën e ekzekutimit. Nuk është e paimagjinueshme që i njëjti sistem të jetë vendosur në Gjermani. Në fund të fundit, Kremlini ka pasur gjysmë shekulli për ta arritur këtë nën politikën Ostpolitik të zbutjes, të nisur nga kancelari Willy Brandt në vitin 1969.

Në pikën përfundimtare, marrëzia e vetme nuk shpjegon përpjekjet e Shroderit për të ndihmuar rusët të kalojnë rreth Ukrainës me Rrjedhën e Veriut, as edukimin e Merkelit ndaj Vladimir Putinit për më shumë se një dekadë, as paaftësinë e Scholz-it për të shpjeguar refuzimin e tij për të furnizuar Ukrainën me armatimin e rëndë. Dhe kur marrëzia e vetme nuk jep një shpjegim bindës, atëherë ne jemi të detyruar të zbatojmë “rroje Occam” në të kundërt. Ne duhet të “shumëzojmë thelbin”, d.m.th. të shtojmë një sërë shpjegimesh të mëtejshme. Në këtë rast, ne duhet të supozojmë se struktura gjermane është e mbushur me agjentë rusë, të cilët neutralizojnë përpjekjet për të ndihmuar Ukrainën të fitojë luftën.

Sigurisht, vullneti politik, kur aktivizohet, është i aftë të kapërcejë shumicën e komploteve. Le të marrim përsëri shembullin e Bullgarisë. Kohët e fundit na është thënë se ky vend, ashtu siç është i mbushur me agjentë rusë dhe ndihmësit e tyre vendas, arriti të shpëtojë Ukrainën në javët e para vendimtare të luftës duke e furnizuar fshehurazi me armë të rënda dhe karburant. Këtë e projektoi kryeministri i atëhershëm Kiril Petkov, përkundër agjenturës ruse në themelim dhe përkundër pranisë së dy partive pro-ruse në koalicionin e atëhershëm qeverisës.

A mund të bëjë Scholz të njëjtën gjë nëse dëshiron? Sigurisht që mundet. Nuk ka asnjë univers të imagjinueshëm në të cilin Olaf Scholz nuk mund të tejkalojë Kiril Petkov të Bullgarisë. Gjithçka që nevojitet është vullneti politik ose, më thjesht – shtylla kurrizore.

Megjithatë, marrëzia nuk duhet nënvlerësuar në asnjë analizë të sjelljes perëndimore ndaj Rusisë. Le të marrim shembullin më të qartë.

Pse deri vonë fuqitë perëndimore ishin të gatshme të furnizonin Ukrainën vetëm me armë mbrojtëse, pra me armë që siguronin rezistencë dhe jo fitore? Përgjigja është e qartë poshtëruese. Fuqitë perëndimore ishin të bindura se Putini, i përballur me rezistencën në fushën e betejës dhe me ndikimin e sanksioneve në ekonominë e tij, thjesht do të dorëzohej. Ai do të mendonte përsëri. Ai do të thoshte, “oh, dreq, kjo nuk funksionoi” dhe më pas “kthehu në tryezën e negociatave”.

Çdo evropianolindor mbi moshën 45 vjeç mund t’u kishte thënë vendimmarrësve të Evropës Perëndimore, nëse pyetej, se kjo ishte marrëzi e rangut.

Mendja perandorake ruse thjesht nuk funksionon në linja të tilla. Në një vend ku jeta e njerëzve është më e lirë se çdo gjë tjetër, Putini thjesht do të hidhte gjithnjë e më shumë trupa mbi ukrainasit derisa, në fund të fundit, ata ta gjejnë veten të mbytur nën pirgje kufomash. Më pas ai do të bënte të njëjtën gjë me vendet e ish-Traktatit të Varshavës derisa të arrinte qëllimin e tij të deklaruar qartë për ta shtyrë NATO-n në “kufijtë e saj të 1997”. Ai e deklaroi këtë fare qartë para luftës, për hir të Zotit – do të thoshte çdo evropianolindor mbi moshën 45 vjeç, nëse do të konsultohej nga fuqitë e Perëndimit.

Kjo lloj marrëzie duket se ka marrë fund. Perëndimi duket se e ka kuptuar se e vetmja mënyrë për të ndaluar Putinin është ta mposhtni atë pa kushte në fushën e betejës në Ukrainë. Megjithatë, ky realizim tani duhet të zgjerohet për të përfshirë veprime vendimtare kundër rrjetës ruse të agjentëve që ende mbështjell vendet demokratike të Evropës, duke përfshirë më të madhin prej tyre, Gjermaninë.

Euractive