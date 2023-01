‘Tapë në timon’/ 61-vjeçari kapet me emigrantë të paligjshëm, i transportonte kundrejt fitimit

Një 61-vjeçar është arrestuar në Korçë, pasi transportonte emigrantë të paligjshëm.









Mësohet se shtetasi me iniciale A.K., është kapur me 6 emigrantë të paligjshëm dhe vetë ai ka qenë në gjendje të dehur.

I arrestuari akuzohet për veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” dhe “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”.

Njoftimi i policisë:

DVP Korçë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Midnight 5”.

Transportonte kundrejt fitimit, 6 emigrantë të paligjshëm, me një automjet që e drejtonte në gjendje të dehur, arrestohet në flagrancë 61-vjeçari.Specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve të DVP Korçë, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Korçë dhe shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponjat”, në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë shtetasve të huaj, kundrejt përfitimit, për kalim të paligjshëm të kufirit, finalizuan operacionin policor të koduar “Midnight 5”. Si rezultat i operacionit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasit A. K., 61 vjeç, banues në Bilisht, Devoll, për veprat penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve” dhe “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”.

Shërbimet e Policisë, në bazë të informacioneve të siguruara përmes inteligjencës informative, për një shtetas që do të transportonte emigrantë të paligjshëm, organizuan veprimet dhe bënë të mundur lokalizimin dhe më pas ndalimin e automjetit tip “Opel” me drejtues shtetasin A. K., në qytetin e Bilishtit, Devoll. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, u gjetën 6 emigrantë të paligjshëm të cilët 61-vjeçari do t’i transportonte drejt vendeve të BE-së, kundrejt fitimit. Pas kryerjes së testit të alkoolit rezultoi se shtetasi A. K. e drejtonte automjetin, në gjendje të dehur.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, për veprime të mëtejshme.