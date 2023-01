Vuani nga veshkat dhe se dini? Ja 12 simptomat që shfaqin problemin shëndetësor

Nëse nuk trajtohet siç duhet ose në kohë, infeksioni mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm të veshkave ose një infeksion kërcënues për jetën.









Simptomat e një infeksioni të veshkave zakonisht zhvillohen shumë shpejt brenda orëve ose ditëve dhe simptomat e zakonshme përfshijnë.

dhimbje dhe parehati në pjesën e poshtme të shpinës ose rreth organeve gjenitale

temperaturë të lartë

të dridhura ose temperaturë

ndjenja e dobët

lodhje

humbje e oreksit

diarreja

dhimbje ose ndjesi djegieje gjatë urinimit

nevoja e shtuar për të urinuar

gjak në urinë

urinë me erë të keqe ose me ngjyrë të turbullt

konfuzion (te të moshuarit)

Kur është e nevojshme të shkoni te mjeku?

Edhe pse secila prej këtyre simptomave nuk do të thotë domosdoshmërisht se keni një infeksion në veshka apo ndonjë sëmundje tjetër të rrezikshme, ekspertët paralajmërojnë se është e nevojshme të shkoni te mjeku nëse dhimbja nuk ndalet për një kohë të gjatë ose vëreni gjak në urinë.

Domethënë, nëse rastësisht bëhet fjalë për një infeksion të veshkave, trajtimi i shpejtë me antibiotikë është i nevojshëm për të ndaluar infeksionin në kohë dhe për të mos sjellë pasoja më të rënda.