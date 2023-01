Aksidentohen dy automjete në Rrugën e Arbrit , plagosen dy persona

Një aksident ka ndodhur sot pasdite në Rrugën e Arbrit ku kanë mbetur të plagosur dy persona.









Sipas policisë së Tiranës, dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, e për pasojë mbetën të plagosur drejtuesit e makinave, shtetasi J. A., 34 vjeç dhe shtetasja D. M., 38 vjeçe.

Ata janë dërguar menjëherë në spital ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të aksidentit.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 24.01.2023, në Rrugën e Arbrit, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin J. A., 34 vjeç, me automjetin me drejtuese shtetasen D. M., 38 vjeçe.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve dhe ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.