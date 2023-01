Ambasadorja Hohmann në takim me kreun e ri të SPAK: Prioritet mbeten lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar për integrimin e Shqipërisë në BE

Me marrjen e detyrës si kreu i ri i SPAK, Altin Dumani ka pritur në zyrë ambasadoren e BE, Christiane Hohmann. Në fokus të bisedës së tyre ishin lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar që ndikojnë në avancimin e procesit të anëtarësimit në BE.









“Bisedë e mirë me Kryeprokurorin e ri të SPAK, Altin Dumani. BE ???????? mbështet plotësisht një SPAK të pavarur dhe efektiv. Lufta kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar mbetet çështje kyçe për avancimin e Shqipërisë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE”, tha ambasadorja e BE-së në Shqipëri, Christiane Hohmann.